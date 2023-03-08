Бурмака про український шоу-біз: Наші артисти тут були частиною "руского міра"

Про перехід артистів на українську мову

"Деякі артисти думали, що з російською мовою для них відкритий російський ринок. Вони хотіли розширити кордони, щоб їх слухали в РФ. Насправді вони були частиною "руского міра" тут. Я хочу вірити у щирість цього переходу на українську, бо коли ж як не зараз?" - розповідає співачка.

Також Бурмака вважає, що не може бути певного ексклюзивного права у когось з артистів на україномовний продукт у шоу-бізнесі.

"Я завжди співала українською. Люблю казати, що я - крапля в океані. І якщо зараз таких крапель більше, то й океан більший", - каже Марія.

Про український шоу-бізнес і російських артистів

Бурмака згадує часи, коли наш шоу-бізнес не був лояльним до україномовних артистів.

"Я все життя борюсь за українство. Я з Харкова, де всі говорили російською, а я є носій української мови, дуже яскравий і твердий її захисник. А потім я приїхала в Київ, робила програми і не завжди була сприятлива атмосфера для українських артистів і української мови. Тут у нас був "руский мір", - каже артистка.

Бурмака пригадує випадки, що російським зіркам в Україні навіть платили більші гонорари за виступи чи зйомки, ніж вітчизняним артистам.

"У нас були російські артисти, поп-музиканти збирали зали. У нас знімалися російські серіали із антиукраїнськими наративами. Російським акторам платили в 10 разів більше гонорари, ніж українським. Нам казали: "Звільніть гримерку для руських звьозд", - згадує Марія.

Також Бурмака обурюється тим, що в Україну впускали російських артистів та акторів, коли вже РФ розпочала воєнну агресію на сході у 2014 році і наші військові гинули на Донбасі.

"А що мене взагалі дивує - те, що російську мову продовжують слухати і зараз, показники YouTube це засвідчують. Українці слухають мову окупанта, не розуміючи того, що так підіймають обсяги переглядів у YouTube. Ці артисти заробляють кошти, платять податки, а потім на ці податки російська армія вбиває наших же людей. Ті, хто цього не розуміє - це теж злочинці напевно", - заявляє Бурмака.