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Бурмака об украинском шоу-бизе: Наши артисты здесь были частью "русского мира"

Мария Бурмака (фото: Instagram/maria.burmaka)
Автор: Василина Копытко

Певица Мария Бурмака рассказала о русском языке в нашем шоу-бизнесе и своем отношении к переходу артистов на украинский.

Своими мыслями Мария Бурмака поделилась в интервью РБК Украина.

О переходе артистов на украинский язык

"Некоторые артисты думали, что с русским языком для них открыт российский рынок. Они хотели расширить границы, чтобы их слушали в РФ. На самом деле они были частью "русского мира" здесь. Я хочу верить в искренность этого перехода на украинский, потому что когда как не сейчас?" - рассказывает певица.

Также Бурмака считает, что не может быть определенного эксклюзивного права у кого-либо из артистов на украиноязычный продукт в шоу-бизнесе.

"Я всегда пела по-украински. Люблю говорить, что я - капля в океане. И если сейчас таких капель больше, то и океан больше", - говорит Мария.

Об украинском шоу-бизнесе и российских артистах

Бурмака вспоминает времена, когда наш шоу-бизнес не был лоялен к украиноязычным артистам.

"Я всю жизнь борюсь за украинство. Я из Харькова, где все говорили на русском, а я носитель украинского языка, очень яркий и твердый его защитник. А потом я приехала в Киев, делала программы и не всегда была благоприятная атмосфера для украинских артистов и украинского языка Здесь у нас был "русский мир", - говорит артистка.

Бурмака напоминает случаи, что российским звездам в Украине даже платили большие гонорары за выступления или съемки, чем отечественным артистам.

"У нас были российские артисты, поп-музыканты собирали залы. У нас снимались российские сериалы с антиукраинскими нарративами. Российским актерам платили в 10 раз больше гонорары, чем украинским. Нам говорили: "Освободите гримерку для русских звезд", - вспоминает Мария.

Также Бурмака возмущается тем, что в Украину впускали российских артистов и актеров, когда РФ уже начала военную агрессию на востоке в 2014 году и наши солдаты погибали на Донбассе.

"А что меня вообще удивляет - то, что русский язык продолжают слушать и сейчас, показатели YouTube это свидетельствуют. Украинцы слушают язык оккупанта, не понимая того, что так поднимают объемы просмотров в YouTube. Эти артисты зарабатывают средства, платят налоги, а потом на эти налоги российская армия убивает наших людей. Те, кто этого не понимает - это тоже преступники наверняка", - заявляет Бурмака.

Читайте наше большое интервью с Марией Бурмакой для РБК Украина.

Ранее мы писали о том, что Мария Бурмака высказалась о русском языке в Украине.

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