Нашествие медуз на украинских курортах: чем это опасно и когда море станет чистым

Медузы на Азовском море уже капитально испортили отдых туристам. В некоторых местах в воду из-за медуз войти просто не возможно, а кое-где их вывозят уже тачками. Ученые утверждают, что в Азовское море медузы попадают еще весной и приплывают они из Керченского залива. А огромное количество связано с тем, что медуз стало значительно больше и в Черном море.

Об этом рассказали экологи Института рыбного хозяйства и экологии моря на странице в Facebook.

Как отмечают специалисты, в последние годы действительно обострилась проблема с катастрофическим увеличением медуз в Черном и Азовском морях. И это особенно неприятно отражается на состоянии прибрежных территорий и пляжей.

"Медузы в Азовском море, представлены, в основном, двумя видами – корнерот и аурелия, или ушастая медуза. Летом самой большой численностью в прибрежных водах медуза-корнерот, так как аурелия предпочитает более прохладную воду", - отметили экологи.

Медузы вредят не только людям

Как объяснили в Институте, кроме прямого вреда здоровью человека из-за ожогов щупальцами (эти части тела медузы и даже самые мелкие фрагменты остаются опасными для человека даже на протяжении некоторого времени после гибели животного), и органического загрязнения водоема, медузы выступают еще мощными конкурентами ценных промысловых рыб, которые, как и медузы, питаются планктоном.

Медузы способны даже на прямое уничтожение мелких личинок и икры пелагичных рыб.

"Любые животные размножаются тогда, когда появляется или расширяется благоприятная для них экологическая ниша, но вот массовое соседство медуз оказалось довольно неприятной новостью для человека", - добавили ученые.

Почему медуз много в Азовском море

Экологи считают, что количество медуз в Азовском море увеличилось, так как их больше стало в Черном море, а весной медузы массово попадают через Керченский пролив. Еще одну роль играет приближенность солености Азовского моря к солености Черного моря, довольно теплые зимы – это привлекает теплолюбивых медуз и достаточное количество планктона для их питания.

Когда медузы исчезнут

А вот тут ученые дают неутешительные прогнозы – скорее всего людям придется смириться с соседством медуз, так как искать способы перебороть природу довольно сложная затея. Возможно, медузы исчезнут сами по себе, когда закончится их цикл экспансии – так уже было, в конце 1970-х годов. В 1978 году в Азовском море было зарегистрировано около 7 млрд медуз. А в 2018 году их было всего 10 млн.

Единственным способом оградить пляж от медуз экологи называют установку специальных барьерных систем в местах общественного отдыха. Это поможет уберечь не только физическое здоровье людей, но и эмоциональное.

А медуз, которые захватили наши моря, стоит использовать по примеру Китая – в кулинарии и народной медицине.