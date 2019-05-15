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Украинский чемпион мира расстрелял мотоциклиста: неожиданный поворот

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 10:19
Украинский чемпион мира расстрелял мотоциклиста: неожиданный поворот
Коллаж РБК-Украина

Дело об убийстве байкера спортсменом обросло новыми деталями

Бывший чемпион мира по сумо Дмитрий Слепченко расстрелял мотоциклиста в мае 2017 года, после чего был помещен в психиатрическую больницу. О новых подробностях в деле проинформировал Вячеслав Аброськин в соцсети Facebook.

После шокирующего убийства суд Киева принял решение поместить Слепченко в городскую психоневрологическую больницу закрытого типа. Но, несмотря на это, он свободно передвигался на авто Лексус LX, которое было зарегистрировано на имя его сожительницы. Более того, задержали его в Глевахе во время просмотра фильма в кинотеатре.

Украинский чемпион мира расстрелял мотоциклиста: неожиданный поворотФото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"На данный момент у следствия Нацполиции очень много вопросов как к Слепченко Дмитрию, который совершил побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа, так и к руководству самого заведения, которое, насколько нам известно, способствовало этому неоднократно", - указано в посте.

Украинский чемпион мира расстрелял мотоциклиста: неожиданный поворот

Скриншот: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ранее мы сообщали о том, что на Мальдивах погибла украинская туристка.

А также рассказывали о том, что под Львовом подростки убили молодого парня и отправили родственникам фото трупа.

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