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Жестокое избиение журналиста в Черкассах: украинцев просят о помощи

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 12:18
Жестокое избиение журналиста в Черкассах: украинцев просят о помощи
Коллаж РБК-Украина

Состояние журналиста Вадима Комарова оставляет желать лучшего

4 мая в Черкассах избили журналиста Вадима Комарова, который был неудобен местным властям, и теперь пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Неравнодушных украинцев просят о помощи в Facebook.

"Вадим Комаров продолжает находиться в черкасской городской больнице скорой помощи. Состояние - медицинская кома, то есть без сознания. У него проломлен череп после 3 ударов по голове (предполагается, это были удары арматурой). На данный момент проведена одна оперативная операция, удалены две гематомы мозга. В то же время, врачи отказываются делать прогнозы относительно перспектив выздоровления журналиста", - указано в сообщении.

Отмечается, что текущие расходы на лекарства составляют в пределах 3 тысяч гривен в день. Пострадавшего хотят отправить в израильскую клинику, которая специализируется на реабилитации больных в тяжелых состояниях. Но средств для этого у родных нет.

Все неравнодушные украинцы могут поспособствовать выздоровлению пострадавшего и скинуть деньги на карту Комарова Вадима Эдуардовича в Приватбанке - 5168 7555 2672 1028.

Жестокое избиение журналиста в Черкассах: украинцев просят о помощиСкриншот: (facebook.com/sergiy.tomilenko)

Напомним, что бывшую невесту Кличко Хейден Панеттьери жестоко избил ее новый парень Брайан Хикерсон.

Ранее сообщалось о том, что во Львове группа малолетних хулиганов устроила дебош в маршрутке и разбила пассажирке нос.

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