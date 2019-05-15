Знайшов трупи батьків: під Миколаєвом жорстоко вбили родину фермерів

Колаж РБК-Україна

Син виявив бездиханні тіла родичів

Син виявив тіла батьків із зовнішніми ознаками насильницької смерті у Березнегуватському районі Миколаївської області. Про це інформує прес-служба поліції.

Подвійне вбивство сталося у власному будинку 15 травня. Загиблими виявилися 71-річний голова фермерського господарства та його 64-річна дружина.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, працівники з'ясовують усі обставини та вживають заходи по встановленню причетних до злочину осіб.

Фото: (mk.npu.gov.ua)

В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, санкція статті передбачає покарання до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу з сумо Дмитро Слепченко розстріляв мотоцикліста в травні 2017 року, після чого був поміщений в психіатричну лікарню. В'ячеслав Аброськін 15 травня повідомив нові деталі про подію.

Ми писали, що 4 травня в Черкасах побили журналіста Вадима Комарова, який був незручний місцевій владі, і тепер потерпілий перебуває у важкому стані в лікарні. Небайдужих українців просять про допомогу.