Наша "Мрия" эффектно приземлилась в Израиле: яркие фото и видео

Украинская "Мрия" совершила эффектную посадку в аэропорту Бен-Гурион в столице Израиля Тель-Авиве. Самый большой транспортный самолет в мире доставил туда из США базовые платформы для системы противоракетной обороны "Железный купол".

Это уже второй визит уникального украинского гиганта в Израиль. Впервые Ан-225 побывал в аэропорту Бен-Гурион в 2008 году, пишет Cursorinfo.co.il

Чтобы увидеть украинское чудо грузоподъемностью в 250 тонн, к аэропорту, съехались сотни авиалюбителей. "Мрия" уверенно и четко приземлилась на взлетно-посадочной полосе Бен-Гуриона. В сети показывают фото и видео посадки самолета и его разгрузки.

"Мрия" привезла оборонительную технику в Израиль (фото: twitter.com/ItayBlumental)

Ан-225 "Мрия" - транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ имени Антонова. Это самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации. Был построен в единственном экземпляре в 1984-88 гг. (изначально предполагалось выпустить малую серию из двух самолетов, но второй борт так и не был достроен).

Изначально Ан-225 был предназначен для перевозки компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. Также была поставлена задача доставки космического челнока "Буран" на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах.

Ан-225 принадлежит абсолютный рекорд грузоподъемности для летательных аппаратов - 253,8 тонны.

"Мрия" красиво села в аэропорту Бен-Гурион (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Интересный факт: между работниками завода Антонов ходили слухи, что название самолета "Мрия" расшифровывается как "Миша, Рая и Я". Под именем Миши подразумевался генеральный секретарь того времени - Михаил Горбачев, а Рая - его жена.

Напомним, что в октябре 2019-го наша "Мрия" взорвала сеть, проехавшись по автобану в Германии (видео).

Также мы писали, что украинский самолет-гигант улучшили. Появилось видео взлета легендарной "Мрии".