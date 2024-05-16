Наша історія, гордість та ідентичність. Зірки показали свої яскраві вбрання в День Вишиванки 2024

Юрій Горбунов та Катя Осадча

"З Днем вишиванки! Наша історія! Наша гордість! Наша ідентичність! Наше ДНК!", - написав телеведучий.

"Сьогодні найошатніший день року, коли ми дістаємо свою найулюбленішу вишиванку і з гордістю нагадуємо світу, що ми нація зі своїм культурним кодом. Ми різні, як і в кожному регіоні своя вишивка і свої традиційні кольори, але ми об’єднані тим, що ми українці", - додала Осадча.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Григорій та Христина Решетніки

"Любі Українці, вітаємо вас з Днем Вишиванки! Це - генетичний код нашої нації! Нації вільної, сильної, незламної. Миру, злагоди та любові щиро бажаємо вам", - звернулося до фанів подружжя.

Григорій та Христина Решетніки (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Джамала

"Для моєї колекції з вишиванок та сорочок насправді не вистачить не те, що каруселі з 10 фото. Якби можна було публікувати 40 - все одно мало. І в радості, і в горесті. З днем вишиванки!", - сказала співачка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Юлія Саніна

"З Днем Вишиванки", - лаконічно написала виконавиця.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Ектор Хіменес-Браво

"З Днем Вишиванки! Нехай вишиванка буде не тільки гарною деталлю гардероба кожного українця, а й оберегом, символом єдності, сили та міці", - зазначив ресторатор.

Настя Каменських

"Я пам’ятаю, як моя бабуся вишивала сидячи за сімейним столом. Це було її найулюбленіше заняття, я й досі зберігаю її вишивки, як спогад про найтепліші моменти.

Насправді в нашій сім’ї вишиванку вдягали не лише на свята, вона була частиною нашого повсякденного життя. Мій дідусь мав їх неймовірну кількість, і завжди з таким трепетом обирав, яку ж саме сьогодні він хоче одягнути.

Я полюбляла сидіти в нього на руках та завжди з цікавістю розглядала яскраві орнаменти. Й по сьогодні я пронесла цю любов", - поділилася артистка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Лілія Подкопаєва

"Вишиванка - це не лише одяг, а й спосіб вираження гордості за свої корені та національну спадщину", - написала спортсменка.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Христина Соловій

"День вишиванки для мене - символ того, як люди можуть змінювати світ навколо себе. У 2006 кілька студентів Чернівецького університету вирішили популяризувати українське і одягли на пари вишиті сорочки. У 2024 це свято відзначають у близько 100 країнах світу. Не існує маленьких вчинків чи неважливих людей", - зазначила виконавиця.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Руслана Лижичко

"Вишиванка - наш унікальний стиль, подарований Богом. У ній закодована ДНК нашоі нації, захисна енергетика та зв’язок поколінь. Дякуємо ЗСУ за можливість не втрачати цей зв’язок!", - написала Руслана.

Руслана Лижичко (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Лілія Ребрик

"Найстильніше, найсимволічніше вбрання у світі! І найбільш сповнене сенсом. З днем вишиванки! Пишаюся, що гідна її носити", - поділилася телеведуча.

Ллія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Марина Боржемська

"З днем вишиванки, любі! Наше життя зараз в нашій ідентичності. Оберігаємо свої здобутки, свою історію, коріння та культуру", - звернулася до українців фітнес-тренерка.

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)