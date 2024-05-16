Наша история, гордость и идентичность. Звезды показали свои яркие наряды в День Вышиванки 2024

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

"С Днем вышиванки! Наша история! Наша гордость! Наша идентичность! Наше ДНК!", - написал телеведущий.

"Сегодня самый нарядный день года, когда мы достаем свою самую любимую вышиванку и с гордостью напоминаем миру, что мы нация со своим культурным кодом. Мы разные, как и в каждом регионе своя вышивка и свои традиционные цвета, но мы объединены тем, что мы украинцы", - добавила Осадчая.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Григорий и Кристина Решетники

"Дорогие Украинцы, поздравляем вас с Днем Вышиванки! Это - генетический код нашей нации! Нации свободной, сильной, несокрушимой. Мира, согласия и любви искренне желаем вам", - обратились к фанам супруги.

Григорий и Кристина Решетники (фото: instagram.com/grisha_reshetnik​​)

Джамала

"Для моей коллекции из вышиванок и рубашек на самом деле не хватит не то, что карусели из 10 фото. Если бы можно было публиковать 40 - все равно мало. И в радости, и в горести. С днем вышиванки!", - сказала певица.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Юлия Санина

"С Днем Вышиванки", - лаконично написала исполнительница.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Эктор Хименес-Браво

"С Днем Вышиванки! Пусть вышиванка будет не только красивой деталью гардероба каждого украинца, а и оберегом, символом единства, силы и мощи", - отметил ресторатор.

Настя Каменских

"Я помню, как моя бабушка вышивала сидя за семейным столом. Это было ее любимое занятие, я до сих пор храню ее вышивки, как воспоминание о теплых моментах.

На самом деле в нашей семье вышиванку надевали не только на праздники, она была частью нашей повседневной жизни. Мой дедушка имел их невероятное количество, и всегда с таким трепетом выбирал, какую же именно сегодня он хочет одеть.

Я любила сидеть у него на руках и всегда с интересом рассматривала яркие орнаменты. И по сей день я пронесла эту любовь", - поделилась артистка.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Лилия Подкопаева

"Вышиванка - это не только одежда, но и способ выражения гордости за свои корни и национальное наследие", - написала спортсменка.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Христина Соловий

"День вышиванки для меня – символ того, как люди могут менять мир вокруг себя. В 2006 несколько студентов Черновицкого университета решили популяризировать украинское и одели на пары вышитые рубашки. В 2024 этот праздник отмечают в около 100 странах мира. Не существует маленьких поступков или неважных" людей", - отметила исполнительница.

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Руслана Лыжичко

"Вышиванка - наш уникальный стиль, подаренный Богом. В ней закодирована ДНК нашей нации, защитная энергетика и связь поколений. Спасибо ВСУ за возможность не терять эту связь!", - написала Руслана.

Руслана Лыжичко (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Лилия Ребрик

"Самый стильный, самый символичный наряд в мире! И наиболее наполненный смыслом. С днем вышиванки! Горжусь, что достойна ее носить", - поделилась телеведущая.

Ллия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Марина Боржемская

"С днем вышиванки, дорогие! Наша жизнь сейчас в нашей идентичности. Оберегаем свои достижения, свою историю, корни и культуру", - обратилась к украинцам фитнес-тренер.

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)