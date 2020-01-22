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Наша "Берегиня": в Украине показали первый отечественный военный дрон-разведчик (видео)

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 09:39
Наша "Берегиня": в Украине показали первый отечественный военный дрон-разведчик (видео)
В Украине презентовали квадрокоптер-разведчик "Берегиня" (коллаж РБК-Украина)

Квадрокоптер "Берегиня" презентовали украинским военным

В Украине разработали военный квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций, который стал первым отечественным дроном-разведчиком. Аппарат ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", уже представили потенциальным заказчикам.

Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, простоте эксплуатации и использования беспилотники малых размеров становятся надежными и даже незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений, отметил руководитель проекта Максим Шеремет, передали в пресс-службе госконцерна.

Рама дрона "Берегиня" напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес составляет до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Кроме того, это также удешевляет ремонт аппарата.

Время полного развертывания комплекса - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник способен за 3 секунды набрать высоту 100 м. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме дроном можно управлять без ограничений. Скорость полета составляет 120 км/ч.

Наша &quot;Берегиня&quot;: в Украине показали первый отечественный военный дрон-разведчик (видео)

В Украине презентовали квадрокоптер-разведчик "Берегиня" (Фото: ukroboronprom.com.ua)

Квадрокоптер оснащен цифровой и аналоговой камерами. Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

В отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, "Берегиня" имеет защищенные каналы связи.

Наша &quot;Берегиня&quot;: в Украине показали первый отечественный военный дрон-разведчик (видео)

Дрон-разведчик "Берегиня" стал первым военным квадрокоптером отечественного производства (Фото: ukroboronprom.com.ua)

"Меридиан" получил запрос от Минобороны Украины на разработку квадрокоптера в марте 2019 года, и уже в октябре состоялись первые испытания дрона "Берегиня". Сейчас аппарат полностью готов и прошел презентацию.

В Украине презентовали квадрокоптер-разведчик "Берегиня" отечественного производства

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