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"Наш всесвіт". Онуфрійчук розчулила новими фото 4-місячного синочка Адама

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Іванна Пашкевич

38-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук замилувала мережу новими фото з 4-місячним сином Адамчиком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зіркової матусі.

Зі слів Іванни, час дуже швидко йде і її син з кожним місяцем росте швидше і швидше, що вони з чоловіком не встигають насолоджуватись цими моментами.

"Те, що турбувало ще місяць тому, вже минуло, і зʼявилось щось нове - навички, звички, турботи. Я навіть не можу знайти часу аби вести блокнот, який мені подарували, щоб фіксувати всі моменти", - написала Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з сином (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Також, каже вона, змінюється і її з коханим любов до Адама.

"Можна було б написати, що незмінною залишається наша безмежна любов до синочка, але ні. Наша любов з кожним днем, хвилиною поряд з ним збільшується і меж їй точно не існує. Любимо тебе, наш Всесвіт", - зазначила телеведуча.

Син Іванни Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Нагадаємо, у 2021 році Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за бізнесмена казахського походження Алмаза. Розкішне весілля закохані відсвяткували на Мальдівах. 

У травні цього року подружжя вперше стало батьками. Ведуча народжувала в одному із пологових Швейцарії, де наразі і проживає.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

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