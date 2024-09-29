RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Наша вселенная". Онуфрийчук умилила новыми фото 4-месячного сыночка Адама

Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Иванна Пашкевич

38-летняя телеведущая Иванна Онуфрийчук умилила сеть новыми фото с 4-месячным сыном Адамчиком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звездной мамы.

По словам Иванны, время очень быстро идет и ее сын с каждым месяцем растет быстрее и быстрее, что они с мужем не успевают наслаждаться этими моментами.

"То, что беспокоило еще месяц назад, уже прошло, и появилось что-то новое - навыки, привычки, заботы. Я даже не могу найти времени, чтобы вести блокнот, который мне подарили, чтобы фиксировать все моменты", - написала Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с сыном (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Также, говорит она, меняется и ее любовь к Адаму.

"Можно было бы написать, что неизменной остается наша безграничная любовь к сынишке, но нет. Наша любовь с каждым днем, минутой рядом с ним увеличивается и пределов ей точно не существует. Любим тебя, наша Вселенная", - отметила телеведущая.

Сын Иванны Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Напомним, в 2021 году Иванна Онуфрийчук вышла замуж за бизнесмена казахского происхождения Алмаза. Роскошную свадьбу влюбленные отпраздновали на Мальдивах.

В мае этого года супруги впервые стали родителями. Ведущая рожала в одном из родильных Швейцарии, где сейчас и проживает.

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнесаДетиРождение ребенка