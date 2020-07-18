Население планеты сократится почти вполовину: ученые сделали печальное заявление

Количество населения планеты начнет сокращаться (Фото: zerkalo.az)

Ученые рассказали, что 25 стран потеряет почти половину своих жителей и назвали причины

Численность населения планеты сократится в ближайшие десятилетия почти на 50%. Это приведет к революции цивилизации и глубоким изменениям во всем мире и способах жизни людей.

На данный момент население мира составляет около 7,8 миллиарда людей. Население планеты будет в ближайшие годы расти и к 2064 году достигнет своего пика – около 9,7 миллиарда человек. После этого численность начнет сокращаться и к 2100 году в мире останется 8,8 миллиарда человек. Об этом пишет ТСН со ссылкой на исследование IFL Science.

23 страны мира потеряют почти 50% своего населения. Сокращение количества жителей ожидает Японию, Таиланд, Италию, Испанию, Португалию, Южную Корею и другие страны, где отмечается низкий уровень рождаемости и высокий уровень старения населения. По прогнозу специалистов даже в Китае количество населения к 2100 году сократится с 1,4 миллиарда человек до 732 миллионов.

В некоторых частях мира количество населения, несмотря на общую тенденцию сокращения, будет увеличиваться. В частности, ожидается прирост населения в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в странах Африки и к югу от Сахары.

Как отмечают ученые из Институт метрик и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона, повлияют на такое изменение численности населения такие факторы:

Высокая смертность

Низкая рождаемость

Глобальная миграция

Войны

Стихийные бедствия

Изменения климата

Среди дополнительных факторов исследователи указали общую тенденцию к снижению рождаемости, к которой привело повышение уровня образования женщин и доступ к контрацепции. Все эти изменения могут привести к глобальным изменениям в политике стран, так как будет резко снижаться количество взрослых людей трудоспособного возраста.

"21 век увидит революцию в истории нашей человеческой цивилизации. Африка и арабский мир будут определять наше будущее, в то время как Европа и Азия ослабят свое влияние. К концу века мир станет многополярным, и доминантными государствами будут Индия, Нигерия, Китай и США. Это будет действительно новый мир, к которому мы должны готовиться сегодня", - высказал мнения доктор Ричард Хортон.

В результатах исследования ученые отметили, что миру придется изменить взгляды относительно миграции. Странам придется выбирать более либеральную и иммиграционную политику, чтобы удержать численность населения и не допустить экономического спада.

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