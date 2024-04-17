NASA зафіксувало астероїд-вбивцю міст, який максимально наблизився до Землі (фото)

Що відомо про астероїд

Астероїд виявив ще у 2013 році дослідник Siding Spring Survey. Це небесне тіло має діаметр від 400 до 1000 метрів і рухається зі швидкістю 59 тисяч км/год.

При таких розмірах NASA класифікує його як "потенційно небезпечний" навколоземний об’єкт, враховуючи кількість пошкоджень, які він та інші подібні йому тіла можуть завдати, якщо зіткнуться із Землею.

2013 NK4 максимально наблизився до Землі 15 квітня й пройшов повз нашу планету на відстані у вісім разів більшій, ніж відстань до Місяця. Поки астероїд був поруч, NASA скористалося можливістю зробити зображення астероїда.

З перших результатів, астероїд виглядає так, ніби це міг бути контактний подвійний астероїд, де два менших тіла рухалися разом і зіткнулися через силу тяжіння. Астероїд Аррокот, який зонд NASA New Horizons побачив набагато ближче, має схожий вигляд.

Побачити цей астероїд все ще можна буде в ніч з 17 на 18 квітня. Але для цього знадобиться телескоп і путівник, щоб визначити його місцеперебування.

Астероїд 2013 NK4 (фото: NASA)

Чи є загроза для Землі зіткнутися із великим астероїдом

Астрономи змогли передбачити орбіти відомих об’єктів приблизно на 100 років. За прогнозами NASA, "жоден відомий астероїд розміром понад 140 метрів не має значних ризиків стикнутися зі Землею протягом наступних 100 років".

"Хоча ми постійно відкриваємо нові об’єкти - іноді безпосередньо перед тим, як вони вдаряться - інший метод показав, що ми повинні бути в безпеці протягом наступних 1 000 років від об’єктів, про які ми знаємо", - заявляють вчені.