Більше, ніж скарб. Вчені виявили астероїд вартістю 100 000 квадрильйонів доларів: чим він унікальний

Вартість унікального астероїда під назвою 16 Психея становить близько 100 000 квадрильйонів доларів - більше за всі гроші світу. Деякі науковці та компанії вже розглядають можливість будівництва на ньому шахт - аби здобути неймовірно цінні й рідкісні елементи.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ScienceNASA, Live Science, RankRed.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цей астроїд - його відкриття, дослідження та ймовірність розробки шахт задля видобутку дороговартісних матеріалів.

Хто і коли відкрив унікальний астероїд

Астероїд 16 Психея відкрив видатний італійський астроном Аннібале де Гаспаріс 17 березня 1852 року.

Цифра у його назві означає, що це був 16-й відкритий людством астероїд.

А сама назва пов'язана із царівною Психеєю - персонажем давньогрецької та давньоримської міфології - чарівною та неймовірно вродливою дівчиною з крилами метелика, що вважалася втіленням людської душі.

За легендами, вона народилась смертною, проте згодом вийшла заміж за Ероса (римського Купідона), бога кохання.

Астероїд 16 Психея (скріншот: science.nasa.gov)

Що дізнались про Психею в NASA

Психея - гігантський, щільний і багатий на метал астероїд, що обертається навколо Сонця.

Він є одним із найцікавіших об'єктів у зовнішній частині головного поясу астероїдів між Марсом та Юпітером і перебуває приблизно утричі далі від Сонця, ніж Земля.

Оскільки Психея та Земля обертаються з різними швидкостями, відстань від нашої планети до астероїда коливається від близько 299 млн кілометрів до понад 598 млн кілометрів.

Навколо власної осі це небесне тіло обертається за близько 4 години, тоді як навколо Сонця - впродовж близько 5 років.

Площа Психеї становить близько 165 800 квадратних кілометрів, а його розміри "у горизонтальному розрізі сплющеного овалу" можуть становити:

близько 280 км - у найширшому місці

близько 232 км - у довжину

За приблизними оцінками, щільність астероїда може становити близько 3,4-4,1 тис. кг на кубічний метр.

Поверхнева гравітація на Психеї, на думку вчених, є набагато меншою, ніж на Землі. Дехто припускає, що підняти автомобіль на цьому астероїді можна було б так само "важко", як підняти великого собаку на поверхні нашої планети.

Художнє зображення космічного апарата на орбіті 16 Психея (ілюстрація: science.nasa.gov)

На чому базується вартість астероїда

Згідно з інформацією дослідників, Психея може складатися зі значної кількості металу з ядра планетезималя - одного з "будівельних блоків" нашої Сонячної системи.

Вчені вважають також, що цей астероїд пережив численні й потужні зіткнення, які були поширеними під час формування Сонячної системи.

Попри суперечності наукових даних, їхній аналіз показує, що Психея, найімовірніше, складається із суміші каменю та металу. Причому метал становить від 30% до 60% обсягу астероїда.

Такі дані науковці отримали шляхом радіолокаційних спостережень і вимірювань теплової інерції (як швидко об'єкт отримує або повторно випромінює тепло).

Поєднавши радарні та оптичні спостереження, вчені створили 3D-модель Психеї, яка демонструє, зокрема, дві кратероподібні западини. Це свідчить про значну варіацію вмісту металу та кольору на поверхні астроїда.

Ймовірний зовнішній вигляд Психеї (фото: NASA/JPL-Caltech/ASU)

Експерти припускають, що астероїд є буквально "золотою жилою", адже може складатися із заліза, золота, нікелю, платини, паладію, а також силікатних мінералів.

На тлі припущень щодо наявності у Психеї рідкісних і дорогоцінних елементів, його приблизну вартість оцінюють нині у 100 000 квадрильйонів (10 квінтильйонів) доларів США.

При цьому, згідно з підрахунками спеціалізованого видання RankRed, станом на березень 2024 року в обігу всього людства (у всьому світі) перебуває близько 8,27 трильйона доларів (враховуючи фізичні гроші та кошти, розміщені на ощадних і чекових рахунках).

Крім того, кошти у формі інвестицій, деривативів і криптовалют - дещо перевищують 3,3 квадрильйона доларів.

Коли до астероїда долетить дослідницька місія

З огляду на бажання дізнатися більше про 16 Психею,13 жовтня 2023 року Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору - NASA - запустило до астероїда спеціальну місію.

Однойменний космічний апарат - "Психея" - був запущений на ракеті Falcon Heavy компанії SpaceX з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США).

Політ до астероїда триватиме впродовж шести років.

Планується, що наприкінці липня 2029 року гравітація астероїда захопить космічний корабель і вже у серпні того ж 2029 року він максимально наблизиться до космічного об'єкту. При цьому мінімальна відстань між ними становитиме близько 75 км.

Маршрут місії NASA "Психея" (інфографіка: science.nasa.gov)

На дослідження орбіти астероїда, фотографування, нанесення на карту його поверхні та збору всіх інших необхідних даних "Психея" витратить близько двох років.

"Досліджуючи астероїд Психея, ми сподіваємося краще зрозуміти Всесвіт і наше місце в ньому. Особливо щодо таємничого і недоступного металевого ядра нашої рідної планети Землі", - наголосила помічник адміністратора Управління наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Нікола Фокс.

Чи можливо відкрити на астероїді шахти

За словами планетолога з Університету Центральної Флориди Філіпа Мецгера, деякі компанії вже розглядають можливість будівництва шахт на Психеї.

На думку експерта, технічно це - можливо, адже різниці між видобутком корисних копалин на астероїді та на Землі практично немає.

Водночас для роботи на Психеї знадобиться спеціальне обладнання, здатне витримувати низьку гравітацію та високу радіацію.

Крім того, обладнання повинне працювати автономно, оскільки на будь-які інструкції, які можна було б передавати на поверхню астероїда радіохвилями, знадобиться щонайменше 20 хвилин.

Мецгер розповів, що практично всі необхідні для цього технології вже давно розроблені й протестовані, хоча до впровадження поки що не готові.

Він уточнив, що за шкалою рівнів технологічної готовності NASA обладнання для видобутку ресурсів у космосі оцінюється приблизно в 5 балів з 9 (при цьому для реального планування місій потрібні щонайменше 6-7 балів).

Геолог із Гірської школи Колорадо Кевін Кеннон зауважив також, що розробку родовищ на астероїдах спонсоруватимуть, найімовірніше, приватні компанії.

Отже, чи знайдуться бажаючі з капіталом виконати задумане - лише питання часу.