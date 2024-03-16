Наблизиться до Землі в п'ятницю 13-го. Чи загрожує людству 300-метровий астероїд Апофіс

Вчені космічного бюро NASA постійно вивчають траєкторії руху астероїдів, які потенційно можуть становити загрозу Землі. Одним із небезпечних тіл є Апофіс - 300-метровий астероїд масою близько 20 млн тонн. Раніше він мав найвищу оцінку загрози зіткнення із Землею за шкалою Торіно.

Під час підготовки матеріалу також використали джерело: Вікіпедія.

Про те, чи дійсно є загроза зіткнення з Апофісом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео каналу завідувача лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Івана Крячка "Все про всесвіт" у You Tube.

Чи загрожує людству астероїд Апофіс

13 квітня 2029 року астероїд Апофіс пролетить повз Землю на відстані 32 000 км. Це у 12 разів ближче, ніж знаходиться Місяць. Ця відстань навіть менша ніж геостаціонарна висота нашої орбіти.

"Астрономи запевняють, що ця подія буде безпечною для землян, бо всі відомі астероїди чи комети не зіткнуться з Апофісом до того, як він пролетить повз Землю. Тобто його орбіта навряд чи буде переспрямована до нашої планети", - пояснює Крячко.

Також він додає, що науковці не передбачають зіткнення із Землею найближчі 100 років.

Що відомо про цей астероїд

Апофіс відкрили у 2004 році. Астероїд назвали на честь Апепа (у давньогрецькій вимові - Апофіса) - давньоєгипетського бога-руйнівника, котрий перебуває у вічній темряві і вночі намагається проковтнути бога Сонця Ра.

Вчені визначили, що Апофіс максимально наблизиться до Землі 13 квітня 2029 року та 13 квітня 2036 року (у Великодню п'ятницю). За попередніми розрахунками, цей астероїд мав найвищу оцінку загрози зіткнення із Землею за шкалою Торіно. Але після додаткових досліджень рівень загрози зменшили з четвертого до нульового.

Втім, у 2029 році на астероїд мають відправити космічну місію OSIRIS-REx.

Схема орбіти Апофіса (синім/блакитним) та Землі (білим) (фото: Вікіпедія)

Якими б були наслідки від зіткнення Апофіса із Землею

Вчені NASA підрахували, що кількість енергії, яка вивільниться, якщо Апофіс зіткнеться із Землею, становить 500 мегатонн. Для порівняння, енергія Тунгуського метеорита становила 10-40 мегатонн, найпотужнішого випробування ядерної зброї - 50 мегатонн, а виверження вулкана Кракатау - 200 мегатонн.

Наслідки зіткнення з Апофісом залежать від його густини, а також місця та кута удару. Зіткнення призведе до руйнувань у місці падіння на площі до 1000 кв км, можливі численні людські жертви, але падіння астероїда не спричинить глобальних наслідків, подібних до "ядерної зими".