NASA зафіксувало рожеві спалахи на Сонці під час затемнення: фото

Що це за спалахи на Сонці

Це рожеве полум’я розміром із нашу планету називають "сонячними протуберанцями" - петлями закріпленої плазми або перегрітого електрично зарядженого газу, яке може зберігатися на поверхні Сонця місяцями.

Обидва зовнішні тьмяні шари Сонця, хромосфера та корона, куди стікають ці сонячні протуберанці, зазвичай заглушені повною потужністю яскравості Сонця, але під час затемнення їх було видно як професійним астрономам, так і астрономам-любителям.

Барбер зміг зробити кілька знімків із високою роздільною здатністю сонячних протуберанців. Зазначається, що навіть спостерігачі із землі могли неозброєним оком побачити ці рожеві спалахи.

Рожеві спалахи на Сонці під час затемнення (фото: NASA/Keegan Barber)

Чому ці спалахи рожево-червоні

Сонячний протуберанець отримав свій рожево-червонуватий відтінок у результаті перетворення сонячного газоподібного водню в плазму, оскільки елементарний водень випромінює червонувате світло при нагріванні до високих температур.

Давно відомо, що нагрівання різноманітних хімічних елементів створює певні кольори. Цей науковий факт навіть використовують в індустрії феєрверків.

Протягом першого дня сонячний протуберанець починає виглядати як менша петля ближче до поверхні Сонця, розширюючись або розгортаючись, як вільна нитка на светрі, простягаючись далі у верхні шари атмосфери Сонця.

Протуберанці на Сонці (фото: NASA/DSO)

Гігантська реакція ядерного синтезу, пов’язана в космосі власною силою тяжіння, Сонце переважно складається з плазми, яка є наелектризованим газом електронів та іонів.

Електризований потік цієї плазми, на думку астрономів, є тим, що призводить до потужних збільшених імпульсів, які час від часу викидаються від сонця.

Коли магнітні петлі випускаються в космос, величезні потоки плазми притягуються, щоб заповнити їх, що призводить до протуберанців, які можуть тривати тижнями або місяцями.

Також зазначається, що під час затемнення Сонце було близьке до максимуму своєї активності.