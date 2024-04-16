NASA зафиксировало розовые вспышки на Солнце во время затмения: фото

Что это за вспышки на Солнце

Это розовое пламя размером с планету называют солнечными протуберанцами - петлями закрепленной плазмы или перегретого электрически заряженного газа, которое может храниться на поверхности Солнца месяцами.

Оба внешних тусклых слоя Солнца, хромосфера и корона, куда стекают эти солнечные протуберанцы, обычно заглушены полной мощностью яркости Солнца, но во время затемнения они видны как профессиональным астрономам, так и астрономам-любителям.

Барбер смог сделать несколько снимков с высоким разрешением солнечных протуберанцев. Отмечается, что даже наблюдатели с земли могли невооруженным глазом увидеть эти розовые вспышки.

Розовые вспышки на Солнце во время затмения (фото: NASA/Keegan Barber)

Почему эти вспышки розово-красного цвета

Солнечный протуберанец получил свой розово-красный оттенок в результате превращения солнечного газообразного водорода в плазму, поскольку элементарный водород излучает красноватый свет при нагревании до высоких температур.

Давно известно, что нагрев различных химических элементов создает определенные цвета. Этот научный факт даже используется в индустрии фейерверков.

В течение первого дня солнечный протуберанец начинает выглядеть как меньшая петля поближе к Солнцу, расширяясь или разворачиваясь, как свободная нить на свитере, протягиваясь дальше в верхние слои атмосферы Солнца.

Протуберанцы на Солнце (фото: NASA/DSO)

Гигантская реакция ядерного синтеза, связанная в космосе собственной силой тяжести, Солнце преимущественно состоит из плазмы, являющейся наэлектризованным газом электронов и ионов.

Электризированный поток этой плазмы, по мнению астрономов, является тем, что приводит к мощным увеличенным импульсам, время от времени выбрасываемым от солнца.

Когда магнитные петли выпускаются в космос, огромные потоки плазмы притягиваются, чтобы заполнить их, что приводит к протуберанцам, которые могут продолжаться неделями или месяцами.

Также отмечается, что при затемнении Солнце было близко к максимуму своей активности.