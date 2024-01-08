NASA пропонує можливість відправити своє ім'я на Місяць: як це зробити

Ініціатива під назвою "Надішліть своє ім'я за допомогою Viper" закликає учасників зареєструвати свої імена на веб-сайті NASA до 15 березня, 23:59 за східним часом.

За інформацією NASA, зареєстровані імена будуть прикріплені до марсоходу в рамках місії з дослідження Південного полюса Місяця, яка триватиме близько 100 днів.

Нікола Фокс, заступник адміністратора та директор наукової місії NASA, наголосила на важливості цієї ініціативи, зазначивши, що глобальна участь Viper у кампанії надасть значущості дослідженню раніше не досліджених територій на Місяці.

Ця ініціатива відповідає встановленій практиці NASA розміщувати надихаючі послання на дослідницьких космічних апаратах.

У попередніх місіях, включаючи Artemis I, імена мільйонів учасників вже фігурували на різних марсіанських апаратах, а також братимуть участь у майбутній місії Europa Clipper.