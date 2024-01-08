NASA предлагает возможность отправить свое имя на Луну: как это сделать

Инициатива под названием "Отправьте свое имя с помощью Viper" призывает участников зарегистрировать свои имена на веб-сайте NASA до 15 марта, 23:59 по восточному времени.

По информации NASA, зарегистрированные имена будут прикреплены к марсоходу в рамках миссии по исследованию Южного полюса Луны, которая продлится около 100 дней.

Никола Фокс, заместитель администратора и директор научной миссии NASA, отметила важность этой инициативы, заявив, что глобальное участие Viper в кампании придаст значимости исследованию ранее не исследованных территорий на Луне.

Эта инициатива отвечает установленной практике NASA размещать вдохновляющие послания на исследовательских космических аппаратах.

В предыдущих миссиях, включая Artemis I, имена миллионов участников уже фигурировали на разных марсианских аппаратах, а также примут участие в предстоящей миссии Europa Clipper.