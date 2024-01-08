ua en ru
Пн, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

NASA пропонує можливість відправити своє ім'я на Місяць: як це зробити

Понеділок 08 січня 2024 19:05
UA EN RU
NASA пропонує можливість відправити своє ім'я на Місяць: як це зробити NASA надасть можливість відправити своє ім’я на Місяць (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

NASA пропонує всім бажаючим відправити своє ім'я на Місяць у рамках місії ровера VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Його планують запустити наприкінці цього року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційне повідомлення на сайті NASA.

Ініціатива під назвою "Надішліть своє ім'я за допомогою Viper" закликає учасників зареєструвати свої імена на веб-сайті NASA до 15 березня, 23:59 за східним часом.

За інформацією NASA, зареєстровані імена будуть прикріплені до марсоходу в рамках місії з дослідження Південного полюса Місяця, яка триватиме близько 100 днів.

Нікола Фокс, заступник адміністратора та директор наукової місії NASA, наголосила на важливості цієї ініціативи, зазначивши, що глобальна участь Viper у кампанії надасть значущості дослідженню раніше не досліджених територій на Місяці.

Ця ініціатива відповідає встановленій практиці NASA розміщувати надихаючі послання на дослідницьких космічних апаратах.

У попередніх місіях, включаючи Artemis I, імена мільйонів учасників вже фігурували на різних марсіанських апаратах, а також братимуть участь у майбутній місії Europa Clipper.

Нагадаємо, що висадка людей на Місяць затримується через певні обставини.

А ще ми писали про те, що станеться із Землею, якщо раптово зникне Місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA Місія на Місяць