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NASA предлагает возможность отправить свое имя на Луну: как это сделать

Понедельник 08 января 2024 19:05
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NASA предлагает возможность отправить свое имя на Луну: как это сделать NASA предоставит возможность отправить свое имя на Луну (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

NASA предлагает всем желающим отправить свое имя на Луну в рамках миссии ровера VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Его планируют запустить в конце этого года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальное сообщение на сайте NASA.

Инициатива под названием "Отправьте свое имя с помощью Viper" призывает участников зарегистрировать свои имена на веб-сайте NASA до 15 марта, 23:59 по восточному времени.

По информации NASA, зарегистрированные имена будут прикреплены к марсоходу в рамках миссии по исследованию Южного полюса Луны, которая продлится около 100 дней.

Никола Фокс, заместитель администратора и директор научной миссии NASA, отметила важность этой инициативы, заявив, что глобальное участие Viper в кампании придаст значимости исследованию ранее не исследованных территорий на Луне.

Эта инициатива отвечает установленной практике NASA размещать вдохновляющие послания на исследовательских космических аппаратах.

В предыдущих миссиях, включая Artemis I, имена миллионов участников уже фигурировали на разных марсианских аппаратах, а также примут участие в предстоящей миссии Europa Clipper.

Напомним, что высадка людей на Луну задерживается по определенным обстоятельствам.

А еще мы писали о том, что произойдет с Землей, если вдруг исчезнет Луна.

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NASA Миссия на Луну