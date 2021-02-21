NASA предложило всем "побывать" на Марсе: сможет каждый

Американское космическое агентство NASA предлагает всем желающим сделать фотографию на фоне пейзажей Марса в специальной виртуальной фотокабине. Для этого нужно только загрузить снимок и выбрать фон.

Для создания снимка нужно только загрузить свое фото, выбрать фон, а система самостоятельно разместит его на фоне пейзажа планеты.

Стоит отметить, что недавно марсоход Perseverance отправил первые цветные фотографии с Марса. Основной его миссией является характеристика геологии планеты и климата. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).