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NASA предложило всем "побывать" на Марсе: сможет каждый

Автор: Анна Киселева

Агентство NASA продолжает публиковать фотографии, сделанные марсоходом Perseverance на Марсе. Из-за некоторых снимков в сети стали придумывать забавные картинки на базе оригиналов. Компания решила использовать такую популярность себе на руку и сама предлагает сделать онлайн-фотосессию на фоне инопланетных пейзажей.

Об этом сообщает NASA в воскресенье, 21 февраля.

Американское космическое агентство NASA предлагает всем желающим сделать фотографию на фоне пейзажей Марса в специальной виртуальной фотокабине. Для этого нужно только загрузить снимок и выбрать фон.

Для создания снимка нужно только загрузить свое фото, выбрать фон, а система самостоятельно разместит его на фоне пейзажа планеты.

Стоит отметить, что недавно марсоход Perseverance отправил первые цветные фотографии с Марса. Основной его миссией является характеристика геологии планеты и климата. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса".

РБК-Украина писало, что 9 февраля космический зонд "Надежда" ОАЭ успешно вышел на орбиту Марса. Это первый арабский космический аппарат, который добрался до орбиты Марса.

Также РБК-Украина писало, что в феврале на орбиту Марса вышли космические зонды Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

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