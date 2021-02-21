NASA запропонувало всім "побувати" на Марсі: зможе кожен

Американське космічне агентство NASA пропонує всім бажаючим зробити фотографію на тлі пейзажів Марса в спеціальній віртуальній фотокабіні. Для цього потрібно лише завантажити знімок і обрати фон.

Для створення знімка потрібно тільки завантажити своє фото, обрати фон, а система самостійно розмістить його на тлі пейзажу планети.

Варто відзначити, що нещодавно марсохід Perseverance відправив перші кольорові фотографії з Марса. Основною його місією є характеристика геології та клімату планети. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми та стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).