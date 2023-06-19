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NASA попереджає! 5 великих астероїдів мчать до Землі, максимальне зближення вже скоро

До Землі мчать п'ять астероїдів (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

NASA попереджає, що п'ять великих астероїдів мчать до Землі з великою швидкістю. Один із них це астероїд 2016 LK49, який пролетить на відстані 364 150 кілометрів від Землі, рухаючись зі швидкістю 19,4 кілометра на секунду.

Про це пише видання HiTech.

Коли астероїди наблизяться до Землі

Так, у понеділок, 19 червня, до Землі наближається астероїд діаметром близько 21 метра.

NASA порівнює розмір астероїда 2016 LK49 з літаком. Небесне тіло належить до групи астероїдів Аполлонів, названих на честь астероїда 1862 року Аполлон. Вони називаються "навколоземними астероїдами", тому що вони можуть наближатися до нашої планети, а також мають орбіти навколо Сонця, які більше, ніж орбіта Землі. Форма їх орбіт схожа на витягнуте коло, відоме як "еліпс".

Другий астероїд має назву 2023 LT1, він наблизиться до Землі 20 червня, у вівторок. Небесне тіло не є потенційно небезпечним. Розмір астероїда може сягати 26 метрів. Відкрито 13 червня 2023 року.

Третій астероїд 2023 HF1 наблизиться до Землі 21 червня. Його розмір – 55 метрів. За габаритами він як літак.

Четвертий астероїд 2008 LG2 має також розміри величезного літака, його зближення із Землею очікується 23 червня.

П'яте небесне тіло під ім'ям 2002 LT38 вражає своїми розмірами діаметр небесного тіла 256 метрів. Його зближення із нашою планетою прогнозують на 24 червня.

У звіті NASA говориться, що хоча астероїди не впадуть на землю, вибух у повітрі все ж таки може завдати значної шкоди поверхні. Якби це сталося над густонаселеним районом, це було б катастрофою.

Розміри астероїдів у порівнянні з предметами (jpl.nasa.gov)

Як ми раніше писали, вчені заявили про дивні сигнали з Чумацького Шляху.

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