В NASA показали вражаюче відео, як Земля потерпає від викидів токсинів

Від яких викидів потерпає Земля

На анімаціях викиди від згоряння викопного палива показані помаранчевим кольором, а викиди від спалювання біомаси - живої чи мертвої рослинності - відображаються червоним.

Вуглекислий газ, що виробляється рослинами, зображено зеленим кольором, а викиди з океанів - синім.

У трьох відео представлено припливи та відпливи вуглекислого у різних регіонах світу та підкреслено місця викидів і поглинання газу протягом 2021 року.

Перше відео

На першому відео про атмосферний простір Північної та Південної Америки, наочно показано жовтувато-коричневу хмару, що представляє викиди від викопного палива та спалювання біомаси, поступово зростає в Північній півкулі. Навіть у такому великому масштабі викиди можна віднести до конкретних регіонів.

Зеленим пунктиром на території Південної Америка зображено поглинання вуглекислого газу деревами, яке відбувається лише вдень.

"Швидка зміна кольорів над тропічним лісом Амазонки показує вплив рослин, які поглинають вуглець під час сонячного дня, а потім вивільняють його в нічний час", - зазначають вчені.

Друге відео

На другому ролику показані викиди над Азією та Австралією.

Науковці зазначають, що найбільш помітною особливість є викиди викопного палива з Китаю, а Австралія виступає як поглинач вуглецю.

Ближче до кінця відео видно, як хмара викидів викопного палива з Північної півкулі дрейфує на південь й охоплює Австралію.

Третє відео