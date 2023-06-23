NASA показує, як підвищився рівень води за 30 років: вражаюче відео

Вони використали візуальну метафору зануреного вікна-ілюмінатора, щоб спостерігати, наскільки піднявся рівень океану із 1993 по 2022 роки.

Вчені NASA показали відео, на якому наочно показано, як збільшується рівень води у Світовому океані з кожним роком.

Про те, наскільки піднявся рівень води та чим це загрожує - читайте в матеріалі Styler.

Наскільки підвищився рівень води

Згідно з даними вчених, протягом цих майже трьох десятиліть рівень океану піднявся більш ніж на дев'ять сантиметрів. Все це, звісно, через те, що планета нагрівається та полярний лід тане.

Синя позначка на лінійці показує точні вимірювання даних інтегрованого мультимісійного океанського висотоміра для дослідження клімату.

Варто зауважити, що рівень анімованої води змінюється, керуючись плаваючим середнім значенням даних за 60 днів.

Які можуть бути наслідки

У NASA вже передбачають, що танення льодовикового покриву Гренландії підвищить рівень моря в усьому світі.

Але вчені попередили, що цього року вони "недооцінили вплив на 200%" .

Вчені попереджають, що танення антарктичного льоду прискорюється, і якщо весь лід Антарктиди розтане, глобальний рівень води у Світовому океані підніметься приблизно на 61 метр.