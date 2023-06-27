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В NASA показали поразительное видео, как Земля страдает от выбросов токсинов

Как Земля пошатнет от выбросов токсинов (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

В NASA показали видео, где видно, как Земля страдает от выбросов в атмосферу, в частности углекислого газа.

На роликах разными цветами зарисованы выбросы токсинов, которые происходили на планете в течение 2021 года в разных уголках мира.

О том, от каких выбросов страдает Земля в разных точках планеты, читайте в материале Styler.

От каких выбросов страдает Земля

На анимациях выбросы от сгорания ископаемого топлива показаны оранжевым цветом, а выбросы от сжигания биомассы - живой или мертвой растительности - отражаются красным.

Вырабатываемый растениями углекислый газ изображен зеленым цветом, а выбросы из океанов - синим.

В трех видео представлены приливы и отливы углекислого в разных регионах мира и подчеркнуты места выбросов и поглощения газа в течение 2021 года.

Первое видео

На первом видео об атмосферном пространстве Северной и Южной Америки, наглядно показано желтовато-коричневое облако, представляющее выбросы от ископаемого топлива и сжигание биомассы, постепенно растет в Северном полушарии. Даже в столь большом масштабе выбросы можно отнести к конкретным регионам.

Зеленым пунктиром на территории Южной Америки изображено поглощение углекислого газа деревьями, которое происходит только днем.

"Быстрое изменение цвета над тропическим лесом Амазонки показывает влияние растений, которые поглощают углерод во время солнечного дня, а затем высвобождают его в ночное время", - отмечают ученые.

Второе видео

На втором ролике показаны выбросы над Азией и Австралией.

Ученые отмечают, что наиболее заметной особенностью являются выбросы ископаемого топлива из Китая, а Австралия выступает как поглотитель углерода.

Ближе к концу видео видно, как облако выбросов ископаемого топлива из Северного полушария дрейфует на юг и охватывает Австралию.

Третье видео

Кстати, ранее NASA показали видео, как повысился уровень воды в Мировом океане за последние 30 лет.

Также читайте, в сторону Земли летит двойной астероид размером с небоскреб.

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