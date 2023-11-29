NASA показало унікальні знімки Марса і його супутника із незвичного ракурсу

Орбітальний апарат "Марс Одіссей" зафіксував на фото вигнутий марсіанський горизонт, а також зробив знімки супутника Червоної планети Фобоса.
Дивовижними кадрами ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ScienceAlert.
Апарат NASA "Марс Одіссей" зробив знімки за допомогою телевізійної камери THEMIS з висоти 400 км над поверхнею планети. На цій же висоті знаходиться над Землею Міжнародна космічна станція. Завдяки цим знімкам вчені змогли побачити горизонт Марса.
У NASA зазначають, що жоден марсіанський орбітальний апарат ще не робив таких фото горизонту Червоної планети.
Додамо, що космічний апарат "Марс Одіссей" протягом 22-х років досліджує Червону планету. Нові знімки показують кривизну поверхні планети, яка ховається під шаром хмар і пилу. Ці кадри допоможуть у вивченні марсіанських хмар, що формуються із водяного льоду, а також із замороженого вуглекислого газу.
Щоб отримати ці знімки вченим NASA довелося змінити положення камери THEMIS на 90 градусів, так щоб вона вловила горизонт Марса. Бо зазвичай вона спрямована на поверхню планети.
Також для науковців є дуже важливими знімки супутника Марса - Фобоса. Завдяки їм астрономи отримали інформацію про зміни температури на його поверхні та інші фізичні властивості.
Зазначимо, що поки орбітальний апарат протягом кількох годин робив унікальні знімки Марса, зв'язок із Землею було перервано, через незвичне положення "Марсу Одіссей".
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