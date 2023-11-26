До Землі на шаленій швидкості наближається 30-кілометрова Диявольська комета

30-кілотметрова кріовулканічна комета 12P/Понса-Брукса, або так звана Диявольська, наблизиться до Землі на максимально близьку відстань у 2024 році. Вчені виявили, що після четвертого вибуху це небесне тіло стало зеленим і втратило свої "роги".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space .

Що відомо про Диявольську комету

Комета 12P/Понса-Брукса летить до Сонця і Землі зі швидкістю понад 64 000 км/год. Вона отримала прізвисько Диявольська комета після того, як у липні цього року астрономи вперше за 69 років побачили на ній виверження. У результаті кома комети - хмара з газу і пилу, яка оточує крижаний об'єкт, набула дивної форми, що нагадувала "роги".

У листопаді комета вибухнула вчетверте за останні кілька місяців. В наслідок чого це небесне тіло стало в 100 разів яскравішим. Після цього вибуху зникли незвичні "роги" комети і комета стала зовсім круглою.

Вчені припускають, що всі виверження могли зруйнувати опуклість на кометі, завдяки якій кома набувала незвичайної форми. Ймовірно "роги" зникли назавжди і вона вже не відповідає своєму диявольському прізвиську.

Ось так раніше виглядали "роги" комети (фото: Space)

Чому комета стала зеленою

Вчені виявили, що після останнього виверження комета стала зеленою, радше її кома стала такого кольору. Таке незвичне та рідкісне забарвлення мають комети, у складі яких є багато хімічної речовини двовуглеця.

Вчені підрахували, що комета 12P/Понса-Брукса наступного року підлетить на найближчу відстань до Сонця наприкінці квітня, а до Землі - на початку червня. Її можна буде побачити навіть неозброєним оком на нічному небі.

Далі Диявольська комета знову полетить на околиці Сонячної системи. Період її обертання становить 71 рік, тож наступного разу людство зможе її побачити у 2094 році.

Після четвертого вибуху комета набула зеленого кольору (фото: Space)