NASA показало уникальные снимки Марса и его спутника с необычного ракурса

Орбитальный аппарат "Марс Одиссей" запечатлел на фото изогнутый марсианский горизонт, а также сделал снимки спутника Красной планеты Фобоса.

Удивительные снимки Марса

Аппарат NASA "Марс Одиссей" сделал снимки при помощи телевизионной камеры THEMIS с высоты 400 км над поверхностью планеты. На такой же высоте находится над Землей Международная космическая станция. Благодаря этим снимкам ученые смогли увидеть горизонт Марса.

В NASA отмечают, что ни один марсианский орбитальный аппарат еще не делал таких фото горизонта Красной планеты.

Добавим, что космический аппарат "Марс Одиссей" в течение 22-х лет исследует Красную планету. Новые снимки показывают кривизну поверхности планеты, скрывающейся под слоем облаков и пыли. Эти кадры помогут в изучении марсианских облаков, которые формируются из водяного льда, а также из замороженного углекислого газа.

Горизонт Марса (фото: NASA)

Спутник Марса Фобос (фото: NASA)

Чтобы получить эти снимки, ученым NASA пришлось изменить положение камеры THEMIS на 90 градусов, так чтобы она уловила горизонт Марса. Потому что обычно она направлена на поверхность планеты.

Также для ученых очень важны снимки спутника Марса - Фобоса. Благодаря им астрономы получили информацию об изменениях температуры на его поверхности и других физических свойствах.

Вот так выглядит орбитальный аппарат NASA "Марс Одиссей" (фото: NASA)

Отметим, что пока орбитальный аппарат в течение нескольких часов делал уникальные снимки Марса, связь с Землей была прервана из-за необычного положения "Марса Одиссей".