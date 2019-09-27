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NASA показало "убийство" звезды черной дырой (видео)

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Космическое событие, которое еще до этого никогда не видели, показали на видео

Астрономы NASA смогли наблюдать, как сверхмассивная черная дыра разрывает звезду. Впервые в истории ученым удалось увидеть своеобразное "убийство" с начала и до самого конца.

Это явление очень редкое, оно известно как событие приливного разрушения и было зафиксировано космическим телескопом TESS. В ролике видно, как звезду притягивает гравитационное поле черной дыры, которая больше ее в шесть миллионов раз. Об этом сообщает Голос Америки.

Звезда распадается на частицы и образует вокруг черной дыры так называемый аккреционный диск.

Отметим, что в галактике размером с Млечный путь такой взрыв случается лишь раз в 10-100 тысяч лет. Черные дыры обычно находятся в центре большинства крупных галактик, включая нашу Землю.

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