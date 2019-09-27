NASA показало "вбивство" зірки чорною дірою (відео)

Астрономи NASA змогли спостерігати, як надмасивна чорна діра розриває зірку. Вперше в історії вченим вдалося побачити своєрідне "вбивство" з початку і до самого кінця.

Це явище дуже рідкісне, воно відомо як подія приливного руйнування і було зафіксовано космічним телескопом TESS. У ролику видно, як зірку притягує гравітаційне поле чорної діри, яка більше її в шість мільйонів разів. Про це повідомляє Голос Америки.

Зірка розпадається на частинки і утворює навколо чорної діри так званий аккреційний диск.

Відзначимо, що в галактиці розміром з Чумацький шлях такий вибух трапляється лише раз у 10-100 тисяч років. Чорні діри зазвичай знаходяться в центрі більшості великих галактик, включаючи нашу Землю.