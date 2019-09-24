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NASA подписало контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

Новости » Общество    24.09.2019 - 10:38
NASA подписало контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
Фото: космический корабль Orion (nasa.gov)

Контракт обеспечивает производство Orion на следующие десять лет

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало контракт с корпорацией Lockheed Martin, которая выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков на Луну в рамках программы Artemis. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Как сообщается, контракт обеспечивает производство Orion на следующие десять лет.

"Этот контракт обеспечит производство Orion на следующие десять лет, демонстрируя приверженность NASA к установлению долгосрочного присутствия на Луне", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Lockheed Martin обязалась построить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период до 30 сентября 2030 года.

По контракту строительство первых трех кораблей Orion для миссий Artemis 3–5 оценивается в 2,7 млрд долларов. Они должны быть поставлены в течение ближайших трех лет.

Еще три корабля для миссий Artemis 6–8, стоимость которых составит 1,9 млрд долларов, NASA планирует заказать в 2022 году.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США испытало систему спасения космического корабля Orion.

Кроме того, NASA провела успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс.

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