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Берегите головы: мощнейшая магнитная буря накроет Землю на выходных

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Пятница 29 октября 2021 10:53
Берегите головы: мощнейшая магнитная буря накроет Землю на выходных Магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже в субботу утром. По прогнозу специалистов, воздействие этой сильной бури ожидается также и в воскресенье.

Какой период станет самым опасным и как помочь организму в этот период – читайте ниже.

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в субботу, около 10 часов утра. Почт сразу эта буря достигнет уровня G1 – пятого. Пик бури будет очень мощный, до уровня G2 – шестого.

Самым опасным периодом станет промежуток с 12 до 20 часов. Ночью буря пойдет немного на спад и ударит с новой силой рано утром в воскресенье. Облегчение наступит только после обеда. Метеозависимые могут почувствовать ухудшение самочувствие уже в пятницу вечером, и негативный период будет продолжаться до вечера воскресенья.

Такая мощная магнитная буря может повлечь за собой сильное ухудшение здоровья даже у абсолютно здоровых людей, а в пиковое время возможны серьезные перебои в работе электроники и техники.

Еще одну опасность для здоровья людей может добавить тот фактор, что украинцы в ночь с субботы на воскресенье переводят часы на зимнее время.

Берегите головы: мощнейшая магнитная буря накроет Землю на выходных

Магнитная буря 30-31 октября

Какие неприятности со здоровьем могут быть

  • Головные боли, мигрень
  • Раздражительность, эмоциональность, апатия, депрессивные расстройства
  • Рассеянность внимания, невозможность сконцентрироваться
  • Проблемы с артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой
  • Нарушения сна – бессонница или сонливость
  • Тошнота и проблемы с пищеварением
  • Быстрая утомляемость, агрессия
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в суставах

Как помочь организму во время магнитных бурь

Нормализовать режим сна – ложиться спать вовремя, продолжительность сна должна быть не менее 7-8 часов.

Из рациона стоит исключить острую, жирную и вредную пищу

Снизить употребление кофе и напитков с кофеином, ограничить употребление алкоголя и сигарет

Пить много жидкости – компоты, воду и чай с травами

Рекомендуется гулять на свежем воздухе не менее двух часов, но не под прямыми лучами солнца

Утром можно принять контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну

Не стоит перегружать организм тяжелой физической и психоэмоциональной нагрузкой

Не ввязывайтесь в конфликты, выяснения отношений, свои эмоции держите под контролем

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы "народные рецепты", от которых лучше срочно отказаться.

А также рассказывали о том, как справиться с мигренью в домашних условиях.

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Магнитная буря
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