NASA показало новорічну космічну ялинку: просто дух захоплює від краси!

Вчені з NASA побачили зоряне скупчення NGG 2264, яке назвали "скупчення різдвяна ялинка". Таку назву йому дали через те, що свята уже на порозі в і більшості країн вже стоять різдвяні ялинки - в будинках та торгових центрах.

Скупчення складається з молодих зірок, які розташовані таким чином, що створюють враження справжнього святкового дерева з вогнями, яке знаходиться в космосі.

Американський астрофотограф Майкл Клоу нещодавно зробив фотографію цього скупчення. Його дані у видимому світлі вчені з NASA об'єднали з даними, які отримали з рентгенівського космічного телескопу Чандра.

Таким чином вдалося отримати знімок зоряного скупчення NGG 2264, яке схоже на справжню різдвяну ялинку у космосі. На знімку видно не тільки дуже яскраві зірки, а й хмари міжзоряного газу, розташовані між ними.

Вчені додали, що це зоряне скупчення розташоване в нашій галактиці Чумацький Шлях на відстані 2500 світлових років від нас. Вік зірок складає від одного до п'яти мільйонів років. За космічними параметрами - це молоді зірки. Для порівняння - нашому Сонцю майже 5 млрд років.

Міжзоряний газ був пофарбований у зелений колір, а самі зірки - у різних колірних відтінках. Деякі зірки в цьому скупченні мають маси, яка в 10 разів менша за масу Сонця, але є й такі, що мають масу у 7 разів більше.