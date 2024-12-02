Колишній співробітник NASA розробив супутник для космічних "селфі" із Землею: як зробити фото

Колишній інженер NASA та популярний ютубер Марк Робер анонсував унікальний проект: супутник, що дозволяє зробити селфі з космічної висоти. У реалізації цієї амбітної ідеї йому допомагають такі гіганти, як Google та T-Mobile.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо про супутник

Марк Робер став відомий завдяки незвичайним проектам, таким як блискуче "бомбардування" злодіїв з ганку та створення найбільшого водяного пістолета у світі, тепер запускає супутник. Він обіцяє зробити селфі з будь-яким портретом, що відображається на екрані Google Pixel, на тлі планети Земля.

Супутник буде запущений у січні 2025 року за допомогою SpaceX в рамках місії Transporter 12. Робер стверджує, що зробить ваше селфі, якщо ви повідомите йому місце розташування. Супутник робитиме знімки через кілька місяців після запуску, і точний час зйомки буде повідомлено заздалегідь, щоб ви могли потрапити до кадру двічі.

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Як зробити селфі з космосу

Щоб отримати безкоштовний код для супутникового селфі, необхідно підписатися на CrunchLabs, який пропонує конструкторські набори для дітей (підписка коштує від 25 до 80 доларів на рік залежно від пакета). Також абоненти T-Mobile можуть отримати безкоштовний код через додаток T-Life.

Коди можна буде отримати з 3 грудня на сайті spaceselfie.com. Після цього вам запропонують завантажити ваше селфі, а потім відправлять листа з точною інформацією про час зйомки.

Як супутник працюватиме (фото: Mark Rober/T-Mobile)

Робер випустив відео, яке пояснює роботу супутника. На ньому встановлено дві камери та два телефони Google Pixel для резервування. Супутник живиться від сонячної панелі та має 120 Втч акумулятор.

Однак для роботи він має бути орієнтований у трьох напрямках: для збирання сонячної енергії, зйомки та відправлення знімків. Для вирішення проблеми команда Робера встановила маховик, який допомагає супутникові змінювати орієнтацію залежно від завдання, що виконується.