5 астероїдів, які можуть врізатися в Землю: назви і ймовірність зіткнення

Астероїди великих розмірів вважаються потенційною загрозою для Землі. Тому вчені уважно спостерігають за ними й фіксують кожну зміну руху або інших параметрів. Зараз існує 5 таких астероїдів, які можуть стати небезпечними для нашої планети.

Які 5 астероїдів можуть врізатися в Землю, коли це станеться та який зараз рівень загрози, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Астероїд 2023 DW

50-метровий астероїд, за прогнозами астрономів, небезпечний. За останні роки оцінки загрози змінювалися вже два рази - від 1 до 600 до 1 до 1584. Тобто, зараз зіткнення цього астероїду з Землею малоймовірне, але ризик все ще залишається, бо космічне тіло продовжує свій рух і зміни можуть відбутися ще не один раз.

А часу у цього астероїда багато - за прогнозами вчених, він має врізатися у Землю тільки 14 лютого 2046 року. Для знищення нашої планети він замалий, але наробити біди може.

За даними астрономів, астероїди врізаються у Землю в середньому раз у 2000 років. Розмір астероїда приблизно в 100 метрів може спричинити локальну катастрофу на місці падіння. Якщо ж космічне тіло буде більшим - то й наслідки можуть бути значно гіршими.

Але й хороша новина - більшість астероїдів можуть повністю згоріти в атмосфері й тільки уламки долетять до Землі та завдати мінімальної шкоди.

Астероїд Бенну

Цей астероїд вже відомий і до нього в гості вже літав космічний апарат Osiris-Rex, який зібрав зразки породи з поверхні. Поки що ці зразки все ще знаходяться у дорозі, тому вчені їх поки не вивчили.

Розмір цього астероїду - понад 520 метрів. Шанси на його падіння - 1 до 2700. Ймовірна дата його зіткнення з Землею - 24 вересня 2182 року.

Астероїд Бенну існує вже понад 4,5 млрд років і за ним спостерігають вже дуже давно. Вчені вважають, що якщо він все ж таки долетить до Землі, від удару звільниться у 3 рази більше енергії, ніж під час вибухів усіх атомних бомб, що сталися у 20 столітті.

Астероїд 2010 RF12

Потенційно небезпечний астероїд, бо за прогнозами вчених, ймовірність його падіння на Землю - 1 з 10. Зараз цей астероїд має найбільші шанси зіштовхнутися з Землею, але зовсім не факт, що ми це встигнемо побачити.

Цей камінь має трохи більш як 60 метрів і у нього є всі шанси вибухнути в атмосфері до зіткнення з Землею. А уламки можуть досягти суші або води. І все це може статися 5 вересня 2095 року.

Астероїд 1950 DA

Цей камінь має ширину приблизно 800 метрів, але шанси на його зіткнення з Землею не дуже великі - 1 з 34 000. Він вважається дуже небезпечним, хоча до дати його можливого падіння на нашу планету пройде ще понад 800 років.

У 2032 році цей камінь пролетить повз Землю на відстані 11 млн км і вчені зможуть провести більш ретельні спостереження за ним та оновити дані. У NASA зазначили, що якщо дані будуть вказувати на те, що цей астероїд дуже небезпечний для Землі, будуть вжиті заходи для зміни його орбіти.

А зараз, за прогнозами вчених, цей астероїд має всі шанси зіштовхнутися з Землею 16 березня 2880 року.

Астероїд Таутатіс

Ширина цього астероїду дуже велика - приблизно 5 км. Але він у два рази менший, ніж той, що 66 млн років тому знищив динозаврів. Теоретично цей камінь може впасти на Землю, але вчені ще продовжують за ним спостерігати.

У 2004 році він пролітав повз Землю і відтоді за ним уважно дивляться, бо за словами вчених NASA, якщо він піде на зближення з Землею у 2562 році, то теоретично може впасти. Але поки що прогнози щодо шансів астрономи не роблять.