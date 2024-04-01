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У NASA показали неймовірного робота-змію, що шукатиме життя у крижаних океанах супутника Сатурна

Робот-змія від NASA Jet Propulsion Laboratory - неймовірний (фото: NASA/JPL-Caltech)
Автор: Ірина Костенко

У науково-дослідному центрі NASA показали, який вигляд має робот-змія, що може шукати життя у крижаних океанах супутника Сатурна, важкодоступних місцях на Місяці, або ж використовуватись навіть на Землі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цього робота й чим він відрізняється від інших подібних.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Що потрібно знати про робота-змію

Лабораторія реактивного руху (англійською - Jet Propulsion Laboratory, JPL) - науково-дослідний центр NASA, що займається, серед іншого, розробкою робототехнічних рішень для дослідження позаземного життя.

Одним із їхніх проектів є Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) - робот-змія вагою близько 100 кілограмів і довжиною 4,4 метра.

Попри те, що дизайн продукту не унікальний, ця розробка має низку суттєвих переваг.

Робот на льоду (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS - самостійний робот.

Він може відвідувати небачені ніким раніше місця без участі людини й у реальному часі.

"Концепція цього самохідного автономного робота була натхненна бажанням спуститися у вузькі вентиляційні отвори з гейзерами у крижаній корі супутника Сатурна Енцелада, щоб шукати ознаки життя в океані під ним", - пояснили у JPL.

Робот-дослідник (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS створює 3D-карту середовища.

"Голова" цього робота-змії може "бачити" й інтерпретувати світ за допомогою спеціального лазерного локатора (лідара) й чотирьох пар стереокамер.

Розумна "голова" робота передає дані науковцям (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS має високу "проходимість".

Переміщення цього робота дещо наслідує "активне переміщення шкіри" змії - гвинти з незалежним приводом обертаються протилежно один одному.

Це забезпечує рух, тягу та зчеплення на крижаній місцевості, а також на "неукріплених" поверхнях, схожих на сніг чи пісок.

Тестування EELS на різних поверхнях (фото: NASA/JPL-Caltech)

 

EELS є мобільним і гнучким.

За словами розробників, цей робот має "багато ступенів свободи". Може приймати кілька різних конфігурацій форми для адаптації до різноманітних середовищ у режимі реального часу.

Робот на піску (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS є інтелектуальним помічником.

Програмне забезпечення робота розроблене для автономної та "усвідомленої" роботи - щоб він міг "оцінювати" ризики й обирати найкращий шлях на невизначеній місцевості, убезпечуючи себе від зайвих небезпек.

Нині робот працює "на повідку" (фото: NASA/JPL-Caltech)

 

Нагадаємо, раніше у NASA показали, як виглядатиме "екологічно чистий" літак X-66 від Boeing.

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