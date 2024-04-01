В NASA показали невероятного робота-змея, который будет искать жизнь в ледяных океанах спутника Сатурна

Что нужно знать о роботе-змее

Лаборатория реактивного движения (на английском - Jet Propulsion Laboratory, JPL) - научно-исследовательский центр NASA, занимающийся, среди прочего, разработкой робототехнических решений для исследования внеземной жизни.

Одним из их проектов является Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) - робот-змей весом около 100 килограммов и длиной 4,4 метра.

Несмотря на то, что дизайн продукта не уникален, эта технология имеет ряд существенных преимуществ.

Робот на льду (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS - самостоятельный робот.

Он может посещать невиданные никем ранее места без участия человека и в настоящем времени.

"Концепция этого самоходного автономного робота была вдохновлена желанием спуститься в узкие вентиляционные отверстия с гейзерами в ледяной коре спутника Сатурна Энцелада, чтобы искать признаки жизни в океане под ним", - пояснили в JPL.

Робот-исследователь (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS создает 3D-карту среды.

"Голова" этого робота-змея может "видеть" и интерпретировать мир с помощью специального лазерного локатора (лидера) и четырех пар стереокамер.

Умная "голова" робота передает данные ученым (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS имеет высокую "проходимость".

Перемещение этого робота несколько наследует "активное перемещение кожи" змеи - винты с независимым приводом вращаются противоположно друг другу.

Это обеспечивает движение, тягу и сцепление на ледяной местности, а также на "неукрепленных" поверхностях, похожих на снег или песок.

Тестирование EELS на разных поверхностях (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS является мобильным и гибким.

По словам разработчиков, у этого робота - "много степеней свободы". Он может принимать несколько конфигураций формы для адаптации к различной среде в режиме реального времени.

Робот на песке (фото: NASA/JPL-Caltech)

EELS является интеллектуальным ассистентом.

Программное обеспечение робота разработано для автономной и "осознанной" работы - чтобы он мог "оценивать" риски и выбирать лучший путь на неопределенной местности, предохраняя себя от лишних опасностей.

В настоящее время робот работает "на поводке" (фото: NASA/JPL-Caltech)