У NASA показали неймовірного робота-змію, що шукатиме життя у крижаних океанах супутника Сатурна

У науково-дослідному центрі NASA показали, який вигляд має робот-змія, що може шукати життя у крижаних океанах супутника Сатурна, важкодоступних місцях на Місяці, або ж використовуватись навіть на Землі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цього робота й чим він відрізняється від інших подібних. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Що потрібно знати про робота-змію Лабораторія реактивного руху (англійською - Jet Propulsion Laboratory, JPL) - науково-дослідний центр NASA, що займається, серед іншого, розробкою робототехнічних рішень для дослідження позаземного життя. Одним із їхніх проектів є Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) - робот-змія вагою близько 100 кілограмів і довжиною 4,4 метра. Попри те, що дизайн продукту не унікальний, ця розробка має низку суттєвих переваг. Робот на льоду (фото: NASA/JPL-Caltech) EELS - самостійний робот. Він може відвідувати небачені ніким раніше місця без участі людини й у реальному часі. "Концепція цього самохідного автономного робота була натхненна бажанням спуститися у вузькі вентиляційні отвори з гейзерами у крижаній корі супутника Сатурна Енцелада, щоб шукати ознаки життя в океані під ним", - пояснили у JPL. Робот-дослідник (фото: NASA/JPL-Caltech) EELS створює 3D-карту середовища. "Голова" цього робота-змії може "бачити" й інтерпретувати світ за допомогою спеціального лазерного локатора (лідара) й чотирьох пар стереокамер. Розумна "голова" робота передає дані науковцям (фото: NASA/JPL-Caltech) EELS має високу "проходимість". Переміщення цього робота дещо наслідує "активне переміщення шкіри" змії - гвинти з незалежним приводом обертаються протилежно один одному. Це забезпечує рух, тягу та зчеплення на крижаній місцевості, а також на "неукріплених" поверхнях, схожих на сніг чи пісок. Тестування EELS на різних поверхнях (фото: NASA/JPL-Caltech) EELS є мобільним і гнучким. За словами розробників, цей робот має "багато ступенів свободи". Може приймати кілька різних конфігурацій форми для адаптації до різноманітних середовищ у режимі реального часу. Робот на піску (фото: NASA/JPL-Caltech) EELS є інтелектуальним помічником. Програмне забезпечення робота розроблене для автономної та "усвідомленої" роботи - щоб він міг "оцінювати" ризики й обирати найкращий шлях на невизначеній місцевості, убезпечуючи себе від зайвих небезпек. Нині робот працює "на повідку" (фото: NASA/JPL-Caltech)