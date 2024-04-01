У NASA показали неймовірного робота-змію, що шукатиме життя у крижаних океанах супутника Сатурна
У науково-дослідному центрі NASA показали, який вигляд має робот-змія, що може шукати життя у крижаних океанах супутника Сатурна, важкодоступних місцях на Місяці, або ж використовуватись навіть на Землі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цього робота й чим він відрізняється від інших подібних.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Jet Propulsion Laboratory, NASA.
Що потрібно знати про робота-змію
Лабораторія реактивного руху (англійською - Jet Propulsion Laboratory, JPL) - науково-дослідний центр NASA, що займається, серед іншого, розробкою робототехнічних рішень для дослідження позаземного життя.
Одним із їхніх проектів є Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) - робот-змія вагою близько 100 кілограмів і довжиною 4,4 метра.
Попри те, що дизайн продукту не унікальний, ця розробка має низку суттєвих переваг.
Робот на льоду (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS - самостійний робот.
Він може відвідувати небачені ніким раніше місця без участі людини й у реальному часі.
"Концепція цього самохідного автономного робота була натхненна бажанням спуститися у вузькі вентиляційні отвори з гейзерами у крижаній корі супутника Сатурна Енцелада, щоб шукати ознаки життя в океані під ним", - пояснили у JPL.
Робот-дослідник (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS створює 3D-карту середовища.
"Голова" цього робота-змії може "бачити" й інтерпретувати світ за допомогою спеціального лазерного локатора (лідара) й чотирьох пар стереокамер.
Розумна "голова" робота передає дані науковцям (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS має високу "проходимість".
Переміщення цього робота дещо наслідує "активне переміщення шкіри" змії - гвинти з незалежним приводом обертаються протилежно один одному.
Це забезпечує рух, тягу та зчеплення на крижаній місцевості, а також на "неукріплених" поверхнях, схожих на сніг чи пісок.
Тестування EELS на різних поверхнях (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS є мобільним і гнучким.
За словами розробників, цей робот має "багато ступенів свободи". Може приймати кілька різних конфігурацій форми для адаптації до різноманітних середовищ у режимі реального часу.
Робот на піску (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS є інтелектуальним помічником.
Програмне забезпечення робота розроблене для автономної та "усвідомленої" роботи - щоб він міг "оцінювати" ризики й обирати найкращий шлях на невизначеній місцевості, убезпечуючи себе від зайвих небезпек.
Нині робот працює "на повідку" (фото: NASA/JPL-Caltech)
Нагадаємо, раніше у NASA показали, як виглядатиме "екологічно чистий" літак X-66 від Boeing.
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