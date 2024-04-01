В NASA показали невероятного робота-змея, который будет искать жизнь в ледяных океанах спутника Сатурна
В научно-исследовательском центре NASA показали, как выглядит робот-змей, который может искать жизнь в ледяных океанах спутника Сатурна, труднодоступных местах на Луне, или же использоваться даже на Земле.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом роботе и чем он отличается от других подобных.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Jet Propulsion Laboratory, NASA.
Что нужно знать о роботе-змее
Лаборатория реактивного движения (на английском - Jet Propulsion Laboratory, JPL) - научно-исследовательский центр NASA, занимающийся, среди прочего, разработкой робототехнических решений для исследования внеземной жизни.
Одним из их проектов является Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) - робот-змей весом около 100 килограммов и длиной 4,4 метра.
Несмотря на то, что дизайн продукта не уникален, эта технология имеет ряд существенных преимуществ.
Робот на льду (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS - самостоятельный робот.
Он может посещать невиданные никем ранее места без участия человека и в настоящем времени.
"Концепция этого самоходного автономного робота была вдохновлена желанием спуститься в узкие вентиляционные отверстия с гейзерами в ледяной коре спутника Сатурна Энцелада, чтобы искать признаки жизни в океане под ним", - пояснили в JPL.
Робот-исследователь (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS создает 3D-карту среды.
"Голова" этого робота-змея может "видеть" и интерпретировать мир с помощью специального лазерного локатора (лидера) и четырех пар стереокамер.
Умная "голова" робота передает данные ученым (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS имеет высокую "проходимость".
Перемещение этого робота несколько наследует "активное перемещение кожи" змеи - винты с независимым приводом вращаются противоположно друг другу.
Это обеспечивает движение, тягу и сцепление на ледяной местности, а также на "неукрепленных" поверхностях, похожих на снег или песок.
Тестирование EELS на разных поверхностях (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS является мобильным и гибким.
По словам разработчиков, у этого робота - "много степеней свободы". Он может принимать несколько конфигураций формы для адаптации к различной среде в режиме реального времени.
Робот на песке (фото: NASA/JPL-Caltech)
EELS является интеллектуальным ассистентом.
Программное обеспечение робота разработано для автономной и "осознанной" работы - чтобы он мог "оценивать" риски и выбирать лучший путь на неопределенной местности, предохраняя себя от лишних опасностей.
В настоящее время робот работает "на поводке" (фото: NASA/JPL-Caltech)
Напомним, ранее в NASA показали, как будет выглядеть "экологически чистый" самолет X-66 от Boeing.
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