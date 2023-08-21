До нас знову мчить ретроградний Меркурій. Кого він зачепить і як пережити цей складний період

Меркурій стане ретроградним цього тижня втретє за рік. Вважається, що саме осінній період найскладніший і найнебезпечніший. Цього разу Меркурій розпочне свій ретроградний рух 23 серпня та повернеться у звичайний стан 15 вересня. Ситуацію ускладнює також те, що у ретроградному русі знаходиться ще одна важлива планета - Венера.
Як пережити період ретроградного Меркурія, що робити не можна і кого він може зачепити – читайте у матеріалі нижче.
У такі періоди планети немов уповільнюють свій хід, стоять на місці, часом, здається, що вони починають задкувати. Насправді планети продовжують свій рух, але в іншому темпі та напрямку.
І загалом ретроградний рух планет має особливе значення в астрології, оскільки кожна з них відповідає за певні сфери життя. У періоди ретроградності процеси завмирають, починають тупцювати на місці або ж починається зворотний рух - у тих сферах, за які ці планети відповідають.
Основний сенс ретроградного руху - перегляд минулого досвіду, повернення до незавершених дій, пошук альтернативного рішення або абсолютно нова ідея (інсайт), яка раніше в голову нам не спадала.
Наприклад, Венера в астрології відповідає за особисті стосунки, партнерство, красу, естетику. А отже, до 7 вересня в цих сферах можливі плутанини, несподівані повороти.
А Меркурій відповідає за розум, мислення, комунікації, стиль мовлення, спілкування, листи, автомобільну та оргтехніку. Саме тому під час його ретроградного руху спостерігаються проблеми у спілкуванні й люди просто перестають розуміти один одного.
Автомобільна техніка: дивіться на дорогу, стежте за обстановкою та не сигнальте іншим водіям, не використовуйте непристойні жести, та й взагалі будьте обережнішими з пересуваннями
Комунікації: мовлення може бути дещо загальмоване, а виклад думок - невиразний, зім'ятий. Іноді краще перепитати, а то й зовсім попросити написати вам листа або повідомлення з важливою інформацією. Можуть бути проблеми у спілкуванні з найближчими людьми.
Розум: публікуйте статті та наукові роботи, перевіряючи ще раз кожне слово. Уважно ставтеся до будь-якої інформації, яка до вас надходить – може бути багато невірних даних.
Офісна та інша техніка: гаджети краще не купувати (або хоча б відразу наклеїти захисне скло, купити новий чохол або гарантію).
Документи : уважно читайте все, що підписуєте. Складайте документи та цінні папери ретельно та обережно, зберігайте їх у надійному місці, щоб не втратити.
Крім того, будьте готові до того, що можуть бути серйозні затримки з отриманням важливої інформації або у здійсненні планів.
Насправді для більшості повсякденних справ найнебезпечнішими є перші кілька днів періоду – з 22 по 25 серпня, і кінець періоду – з 12 по 15 вересня.
Постарайтеся на ці дні не планувати важливих зустрічей, побачень, ділових переговорів та поїздок.
Не приймайте важливих рішень, особливо пов'язаних із контрактами, фінансами, проєктами або в особистому житті.
Не підписуйте важливих документів, юридичних документів
Не починайте нові справи, курси навчання
Не запускайте будівництво чи ремонт
З 12 серпня Меркурій знаходиться в Діві, найпрактичнішому і скрупульознішому знаку. Отже, планета може впливати на представників цього знака Зодіаку.
Особливу обережність, на думку астрологів, варто виявити Рибам та Близнюкам. Перед прийняттям будь-якого рішення їм варто дуже ретельно зважити всі "за" і "проти". У найближчі тижні представників цих знаків можуть супроводжувати неуважність, дратівливість та нервозність.
Близнюки - це знак повітря, який пов'язаний із комунікацією та обміном інформацією. Ретроградний Меркурій може викликати плутанину та непорозуміння у всіх видах спілкування, що може призвести до конфліктів.
Діва - це знак землі, який пов'язаний із деталями та організацією. Ретроградний Меркурій може призвести до затримок та помилок у плануванні та виконанні завдань, що може спричинити стрес та невдоволення.
Риби - це знак води, пов'язаний з інтуїцією та емоціями. Ретроградний Меркурій може викликати емоційне занепокоєння та невпевненість у своїх рішеннях, що може призвести до необдуманих вчинків.
До речі, раніше ми писали, що чекає на всі знаки Зодіаку з 21 по 27 серпня.
А ще розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку знайде щастя у коханні восени.