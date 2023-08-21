К нам снова мчится ретроградный Меркурий. Кого он зацепит и как пережить этот сложный период

Что такое ретроградность планет

В такие периоды планеты словно замедляют свой ход, стоят на месте, порой, кажется, что они начинают пятиться. На самом деле планеты продолжают свое движение, но в другом темпе и направлении.

И в целом ретроградное движение планет имеет особое значение в астрологии, так как каждая из них отвечает за определенные сферы жизни. В периоды ретроградности, процессы замирают, начинают топтаться на месте или же начинается обратное движение - в тех сферах, за которые эти планеты отвечают.

Основной смысл ретроградного движения - пересмотр прошлого опыта, возврат к незавершенным действиям, поиск альтернативного решения или же совершенно новая идея (инсайт), которая ранее в голову нам не приходила.

К примеру, Венера в астрологии отвечает за личные отношения, партнерство, красоту, эстетику. А значит до 7 сентября в этих сферах возможны путаницы, неожиданные повороты.

А Меркурий отвечает за разум, мышление, коммуникации, стиль речи, общения, письма, автомобильную и оргтехнику. Именно поэтому во время его ретроградного движения наблюдаются проблемы в общении и люди просто перестают понимать друг друга.

На что влияет ретроградный Меркурий

Автомобильная техника: смотрите на дорогу, следите за обстановкой и не сигнальте другим водителям, не используйте неприличные жесты, да и вообще будьте аккуратнее с передвижениями

Коммуникации: речь может быть несколько заторможена, а изложение мыслей - невнятное, скомканное. Иногда лучше переспросить, а то и вовсе попросить написать вам письмо или сообщение с важной информацией. Могут быть трудности в общении с самыми близкими людьми.

Разум: публикуйте статьи и научные работы, перепроверяя каждое слово. Внимательно относитесь к любой информации, которая к вам поступает - может быть много неверных данных.

Офисная и прочая техника: гаджеты лучше не приобретать (или хотя бы сразу наклеить защитное стекло, купить новый чехол или гарантию).

Документы: внимательно читайте все, что подписываете. Складывайте документы и ценные бумаги тщательно и осторожно, храните их в надежном месте, чтобы не потерять.

Кроме того, будь готовы к тому что могут быть серьезные задержки с получением важной информации или в осуществлении планов.

Что можно делать во время ретроградного Меркурия

Проверяйте всю информацию и данные

Делайте бекап и резервируйте важные данные

Будьте готовы к резкому изменению планов

Займитесь переосмыслением своих целей и планов на будущее

Проанализируйте свои прошлые решения и поступки

Принести свои извинения тем, кого обидели и постарайтесь помириться

Займитесь внутренним анализом и поиском путей личного развития

Наведите порядок в доме и избавьтесь от хлама

Разберитесь с бумагами и документами - разложите их по папкам, выбросьте ненужные чеки

Пообщайтесь со старыми друзьями, навестите тех, с кем вы давно не виделись

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

На самом деле, для большинства повседневных дел самыми опасными являются первые несколько дней периода - с 22 по 25 августа, и конец периода - с 12 по 15 сентября.

Постарайтесь на эти дни не планировать важные встречи, свидания, деловые переговоры и поездки.

Не принимайте важные решения, особенно связанные с контрактами, финансами, проектами или в личной жизни.

Не подписывайте важные документы, юридические документы

Не начинайте новые дела, курсы обучения

Не запускайте строительство или ремонт

Кого коснется ретроградный Меркурий

С 12 августа Меркурий находится в Деве, самом практичном и скрупулезном знаке. А значит планета может воздействовать на представителей этого знака Зодиака.

Особую осторожность, по мнению астрологов, стоит проявить Рыбам и Близнецам. Перед принятием любого решения, им стоит очень тщательно взвесить все "за" и "против". В ближайшие недели представителей этих знаков могут сопровождать невнимательность, раздражительность и нервозность.

Близнецы - это знак воздуха, который связан с коммуникацией и обменом информацией. Ретроградный Меркурий может вызвать путаницу и недопонимание во всех видах общения, что может привести к конфликтам.

Дева - это знак земли, который связан с деталями и организацией. Ретроградный Меркурий может привести к задержкам и ошибкам в планировании и выполнении задач, что может вызвать стресс и недовольство.

Рыбы - это знак воды, который связан с интуицией и эмоциями. Ретроградный Меркурий может вызвать эмоциональное беспокойство и неуверенность в своих решениях, что может привести к необдуманным поступкам.