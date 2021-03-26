Нас ждет вспышка COVID-19 сильнее осенней: инфекционист назвал четыре причины

Он отметил, что в больницах Украины сейчас сложная ситуация и больных становится все больше.

"Ситуация в больницах сейчас очень сложная, потому что вторая вспышка по сравнению с осенней вспышкой тяжелее. Это связано с многими причинами. Во-первых, весенний авитаминоз, во-вторых, тяжелая зима, в-третьих, люди живут целый год в страхе, панике, напряжении, и это не сказывается благоприятно на их здоровье", - рассказал специалист.

Еще одной причиной ухудшения ситуации с коронавирусом, врач назвал появление новых штаммов заболевания.

"Плюс появились новые циркулирующие штаммы, доказать их более высокую смертельность тяжело, но то, что они легче передаются – бесспорно. Мы пока не можем утверждать, что люди погибают больше, и смертность выше. Но также не следует забывать, что неоказание своевременной помощи тем хроническим пациентам, которые целый год ее не получали в должной мере, тоже сказывается, это тоже процент к смертности", - объяснил Евгений Дубровский.