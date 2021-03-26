Нас чекає спалах COVID-19 сильніше осіннього: інфекціоніст назвав чотири причини

Він зазначив, що в лікарнях України зараз складна ситуація і хворих стає все більше.

"Ситуація в лікарнях зараз дуже складна, тому що другий спалах у порівнянні з осіннім спалахом важчий. Це пов'язано з багатьма причинами. По-перше, весняний авітаміноз, по-друге, важка зима, по-третє, люди живуть цілий рік в страху, паніці, напрузі, і це не сприятливо позначається на їх здоров'ї", - розповів фахівець.

Ще однією причиною погіршення ситуації з коронавірусом, лікар назвав появу нових штамів захворювання.

"Плюс з'явилися нові циркулюючі штами, довести їх більш високу смертельність важко, але те, що вони легше передаються – безперечно. Ми поки не можемо стверджувати, що люди гинуть більше, і смертність вища. Але також не слід забувати, що ненадання своєчасної допомоги тим хронічним пацієнтам, які цілий рік її не отримували, в належній мірі, теж позначається, це теж відсоток до смертності", - пояснив Євген Дубровський.