Иммунолог рассказал, кому в Украине достанется вакцина Pfizer: "блата" не будет

Эксперт сообщил, что вакцины, поступающие по программе COVAX, продаваться не будут.

"Хочется, чтобы вакцинальная кампания у нас проходила так же быстро, но Украина – не Израиль и не США. У них иные стартовые позиции и намного выше приверженность вакцинации среди медработников. А это лучший пример: если лечащий врач привился, то и пациенты скорее согласятся", – отметил он.

Иммунолог отметил, что в Украине сейчас царит недоверие к вакцинам, а єто очень плохо.

"Возможно, если бы первой привезли вакцину Pfizer&BioNTech, а не AstraZeneca, то доверие было бы больше. Однако в целом мы бы увидели столько же отказов. Это наша беда, мы с этим живем. Поэтому задача – обеспечить вакцинами тех, кто хочет привиться. Ожидалось, что на первом этапе согласятся около 30% представителей целевых групп. Мы планировали охватить 370 тыс. человек, а привили 120 тыс. – это и есть те 30%", – пояснил Лапий.

Эксперт сообщил, что вакцины от Pfizer&BioNTech, поставки которой ожидаются в апреле, будут использовать для иммунизации людей, проживающих в домах-интернатах.

"Чудо, что этот производитель вообще зашел в механизм COVAX и Украина попала в первую волну поставок. Он только в середине января решил предоставить 40 млн доз вакцин на 2021 год. Украина подала заявку на 117 тыс. доз на 58 тыс. человек – это когорта медработников, работающих в COVID-госпиталях. С точки зрения организации процесса удобно одним продуктом вакцинировать одну целевую группу, чтобы избежать технических ошибок", – рассказал он.