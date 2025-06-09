"Нас вбивають за нашу ідентичність": відомий музикант пройшовся по російськомовним українцям

Український музикант, поет, письменник та фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк емоційно звернувся до українців, які, попри війну, продовжують говорити російською.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Виконавець розповів історію друга, який разом із дівчиною спустився в укриття в одному з центральних районів Києва.

Там, під звуки вибухів і польоти "шахедів", панувала мовна реальність, яку важко було сприйняти без болю.

"Навколо - тотальна більшість: бабусі, молоді батьки й діти - щебечуть російською мовою. Наче це не мова нашого ворога. Наче нас не вбивають десятиліттями, століттями - за нашу ідентичність, за нашу окремішність", - поділився організатор фестивалей.

Сергій Колос (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Мартинюк також звернув увагу на мовну ситуацію в освітніх закладах столиці. За його словами, україномовні діти часто виглядають ізольовано на тлі російськомовної більшості.

"Схоже гетто я спостерігаю і в київських школах, і в дитячих садках, де україномовні діти - білі ворони на фоні тотальної більшості дітей, які спілкуються російською. Підлітків це стосується так само", - наголосив музикант.

Він також закликав замислитися над глибшою причиною того, чому українці досі не позбулися мовного впливу країни-агресора. Його звернення не залишає байдужим.

"Друзі, скільки ще ракет та шахедів має прилетіти по ваших будинках, автівках, рідних, батьках, дітях, щоб ви зрозуміли, що за російською мовою та контентом неодмінно летить російська авіація, аби вбивати нас і грабувати? Отямтеся, будь ласка, поки не пізно", - підсумував Мартинюк.

Реакція українців

Висловлювання фронтмена гурту "Фіолет" Сергія "Колоса" Мартинюка щодо мовної ситуації в укриттях Києва викликало жваве обговорення в мережі.

Частина українців підтримала позицію музиканта, назвавши її важливою й на часі, інші ж - поставилися до неї критично, вважаючи, що під час війни подібні заяви лише роз'єднують.

Сергій Колос (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Втім, байдужим не залишився майже ніхто.

Тобто, якщо всі в Україні будуть розмовляти українською, то сюди припинять летіти російські ракети і шахеди?

Доки “диванні” експерти говорять свою непопулярну думку на рахунок мови - мій рідний брат з побратимами розмовляють саме російською в самих гарячих точках, захищаючи кожного з нас … та лише тоді, коли ви будете на місці кожного військового - можливо, зрозумієте, “чому” ..

Завдяки таким свідомим і небайдужим українцям все зміниться. Вже змінюється

Колос, дякую тобі за позицію! Останні 2 місяці багато інфосрачу за мовне питання. На жаль, не всі досі хочуть розуміти причини цього і ставлять собі “блок” на ототожнення руського язика з ракетами, шахідами і тд

Думаю, під час війни влаштовувати дискусії щодо мови недоречно. Враховуючи, що до війни приїжджала до Києва і всі розмовляли російською і всім було норм!

Нагадаємо, торік фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк (Колос) заявив, що вступив до лав Збройних сил України.

Сергій Колос (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Музикант зазначив, що це рішення "добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу".