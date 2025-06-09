"Нас убивают за нашу идентичность": известный музыкант прошелся по русскоязычным украинцам

Украинский музыкант, поэт, писатель и фронтмен группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк эмоционально обратился к украинцам, которые, несмотря на войну, продолжают говорить на русском.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Исполнитель рассказал историю друга, который вместе с девушкой спустился в укрытие в одном из центральных районов Киева.

Там, под звуки взрывов и полеты "шахедов", царила языковая реальность, которую трудно было воспринять без боли.

"Вокруг - тотальное большинство: бабушки, молодые родители и дети - щебечут на русском языке. Как будто это не язык нашего врага. Как будто нас не убивают десятилетиями, веками - за нашу идентичность, за нашу отдельность", - поделился организатор фестивалей.

Сергей Колос (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Мартынюк также обратил внимание на языковую ситуацию в образовательных учреждениях столицы. По его словам, украиноязычные дети часто выглядят изолированно на фоне русскоязычного большинства.

"Похожее гетто я наблюдаю и в киевских школах, и в детских садах, где украиноязычные дети - белые вороны на фоне тотального большинства детей, которые общаются на русском. Подростков это касается так же", - подчеркнул музыкант.

Он также призвал задуматься над более глубокой причиной того, почему украинцы до сих пор не избавились от языкового влияния страны-агрессора. Его обращение не оставляет равнодушным.

"Друзья, сколько еще ракет и шахедов должно прилететь по вашим домам, машинам, родным, родителям, детям, чтобы вы поняли, что за русским языком и контентом непременно летит российская авиация, чтобы убивать нас и грабить? Опомнитесь, пожалуйста, пока не поздно", - подытожил Мартынюк.

Реакция украинцев

Высказывание фронтмена группы "Фиолет" Сергея "Колоса" Мартынюка относительно языковой ситуации в укрытиях Киева вызвало оживленное обсуждение в сети.

Часть украинцев поддержала позицию музыканта, назвав ее важной и актуальной, другие же - отнеслись к ней критически, считая, что во время войны подобные заявления лишь разъединяют.

Сергей Колос (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Впрочем, равнодушным не остался почти никто.

Тобто, якщо всі в Україні будуть розмовляти українською, то сюди припинять летіти російські ракети і шахеди?

Доки “диванні” експерти говорять свою непопулярну думку на рахунок мови - мій рідний брат з побратимами розмовляють саме російською в самих гарячих точках, захищаючи кожного з нас … та лише тоді, коли ви будете на місці кожного військового - можливо, зрозумієте, “чому” ..

Завдяки таким свідомим і небайдужим українцям все зміниться. Вже змінюється

Колос, дякую тобі за позицію! Останні 2 місяці багато інфосрачу за мовне питання. На жаль, не всі досі хочуть розуміти причини цього і ставлять собі “блок” на ототожнення руського язика з ракетами, шахідами і тд

Думаю, під час війни влаштовувати дискусії щодо мови недоречно. Враховуючи, що до війни приїжджала до Києва і всі розмовляли російською і всім було норм!

Напомним, в прошлом году фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос) заявил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Сергей Колос (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Музыкант отметил, что это решение "добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени".