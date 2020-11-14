У нас уже третий вирус на пороге: украинский эпидемиолог бьет тревогу

Вакцина от коронавируса может стать ненужной для Украины из-за того, что вирус быстро мутирует, и за период времени, пока эффективное лекарство против COVID-19 дойдет до нашей страны, оно уже потеряет свою актуальность.

Такую возможность допустила заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноградова в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Специалист отметила, что миру грозит уже третий вирус, вакцин от которого до сих пор еще не создали. Эпидемиолог пояснила, что речь идет о SARS-CoV-2, затем испанском варианте вируса с 6-ю мутациями, и "теперь на пороге у нас вирус норок".

"Давайте реально смотреть на ситуацию, сколько нам уже нужно вакцин - три. А мы пока делаем первую", - подчеркнула она.

Виноградова обратила внимание, что коронавирус является РНК-вместимым, то есть имеет высокую способность к мутации, а это значительно усложняет процесс создания эффективной вакцины.

В этом контексте эпидемиолог напомнила, что несмотря на многочисленные разработки и множество вариантов, до сих пор не удалось сделать вакцину от ВИЧ-инфекции, также не получилось изобрести вакцину против гепатита С.

"Я привожу эту параллель, потому что этот вирус РНК-овый. Он достаточно быстро приобретает различные вариации в протективных участках, которые отвечают за иммунный ответ. И нет гарантий, что та вакцина, которую мы с вами так ждем, к тому времени, когда она придет, будет нам нужна. Потому что у нас третий вирус на пороге", - рассказала Виноградова.

Также эксперт подчеркнула, что Украине очень нужна вакцина, однако с учетом ситуации с пандемией в мире она призвала "брать во внимание азиатские системы реагирования на биологические угрозы".

"Посмотрите, как они взяли под контроль. Это единственный правильный путь. Вакцины - это вспомогательное, а противоэпидемиологическое обеспечение по тому, как реально развивается процесс - это единственный правильный путь для закрытия проблемы", - заявила эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что мутировавший коронавирус из Дании грозит миру новой пандемией, и ученые бьют тревогу из-за вируса у норок.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

Будет ли президент США Джо Байден поддерживать Украину?

Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

Эмоциональное выступление Максима Степанова

А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

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